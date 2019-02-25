國民黨設兩岸城鄉交流平台　15縣市力拚經濟

國民黨中央黨部大樓外觀。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨設立“兩岸城鄉交流平台”今日召開首次會議，由副主席兼秘書長曾永權親自主持。各縣市與會人員希望交流平台能作為橫向溝通的功能，結合多個需求類似的縣市，組成團隊，打群體戰、而非單打獨鬥，與大陸進行更實質的交流。



此會議為固定會議，每個月將召開一次，以此溝通協調各縣市在和對岸城市交流的各種問題，各縣市則指派局處一級主管參加，遇到問題可以立即協調處理。



今天的會議中首先由主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥向國民黨執政的15縣市代表進行交流平台的簡介報告，隨後針對各縣市與對岸交流的經驗、農漁產品行銷、包機直航與郵輪停泊等議題廣泛交流意見，與會者皆期望透過交流平台的協助，實現“貨出去、人進來”的目標，讓各縣市鄉親都能“賺大錢”。



曾永權致詞時表示，國民黨主席吳敦義1月9日親自主持與黨籍15位縣市首長的兩岸城市交流會議，隨後即成立“兩岸城鄉交流服務中心”，顯示吳對兩岸城鄉交流的重視。他強調，中央黨部站在協助的立場，期望透過交流平台提供各縣市與對岸的聯繫管道，不論城鄉交流或銷售農漁產品等，大家能達到兩岸城鄉交流“事半功倍”的效果。



會議中，各縣市代表皆高度認同“兩岸城鄉交流平台”的重要性，尤其當前民進黨政府與中國大陸的溝通處於停滯狀況，此交流平台成為與對岸溝通的重要渠道，除此之外，與會人員也希望交流平台能作為橫向溝通的功能，結合多個需求類似的縣市，組成團隊，打群體戰、而非單打獨鬥，與大陸進行更實質的交流。



與會縣市代表表示，透過交流平台，不僅希望農漁產品或工商產品能銷往大陸，更期望能廣泛建立包機直航、郵輪停泊的航點，吸引更多的大陸觀光客停留，兼顧“貨出去”、“人進來”的兩項目標，讓各縣市的鄉親都能賺大錢。



也有與會縣市代表分享交流經驗指出，與對岸簽署備忘錄或意向書要非常慎重，必須依循現行法規，避免觸法。此外，與對岸交流通常問題不大，但最大的阻礙是台灣主管機關的認可，因此，期望國民黨“立法院”黨團能協助與政府相關部門溝通協調，當各縣市最大的靠山。