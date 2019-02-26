高市府辦打狗包子爭霸賽　開放網路報名

高雄市觀光局舉辦“2019打狗包子爭霸賽”記者會。（照片：高雄市觀光局提供） 中評社高雄2月26日電／“總統府”發言人黃重諺日前批評中國國民黨籍高雄市長韓國瑜酒後直播是“喝醉的土包子”，造成話題。高雄市觀光局再出新招，昨日宣布“2019打狗包子爭霸賽”即日起開放網路報名，凡高雄市合法登記之飯店、餐廳、包子店及早餐店業者都可以組隊報名參加，比賽項目包子不論是葷的、素的、甜的、鹹的，只要是好吃的蒸包子，就有機會入選高雄十大包子排行榜，成為“國內外”旅客來高雄旅遊必吃美食。



高雄古名為“打狗”，觀光局今日舉辦“2019打狗包子爭霸賽”記者會，現場邀請包子女神牟芝緹示範製作包子，並由美食作家吳恩文擔任評審長代表說明比賽規則。



局長潘恒旭表示，高雄有許多好吃的包子老店隱藏在巷弄間，想要嚐鮮往往需要靠在地人或計程車司機推薦才知道門路，為讓外地遊客也可以品嚐到這在地的好滋味，觀光局搶搭網路熱潮，順勢舉辦包子大賽，希望藉由競賽活動推廣高雄在地美食，增加觀光亮點。



評審長吳恩文宣布包子大賽報名期限自即日起至2019年2月28日17：00止，限網路報名，比賽項目包子限用蒸的方式料理，須為發酵麵皮，內餡葷素不拘，不接受報名參賽品項包括水煎包、小籠包、湯包、生煎包、烤包子等或其他烹調方式的包子。



比賽分為兩階段，第一階段採網路人氣投票，得票數最高前25組可進入第二階段包子料理決賽，決賽方式採取現場製作包子，由評審試吃、評分，分數最高前10名將頒發獎項。



局長潘恒旭說，香港叉燒包已是國際馳名美食，高雄包子也絕不失色，各有死忠的擁護者，這次舉辦打狗包子大賽哪一家會入選，網路投票結果是關鍵，希望民眾能踴躍參與投票，讓有實力的業者能出線，一起為高雄觀光加油打拼。



相關比賽規則請詳閱報名表注意事項(2019打狗包子爭霸賽報名表https://reurl.cc/OvmxA)或上高雄旅遊網臉書https://www.facebook.com/khh.travel/查詢。