“2019中國三農發展大會”在京召開

（圖片來源：新華社） 中評社北京2月25日電／2月24日，由農民日報社舉辦的“宣傳貫徹中央一號文件精神暨2019中國三農發展大會”在北京召開，聚焦探討如何在新形勢下進一步推動“三農”事業平穩發展，順利完成全面建成小康社會“三農”領域硬任務等問題。



2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年，也是打贏脫貧攻堅戰和實施鄉村振興戰略的重要歷史交匯期。中央農村工作領導小組辦公室秘書局副局長祝衛東在發言中說，2019年中央一號文件深刻體現了中央對“三農”形勢的科學判斷，進一步彰顯了農業農村基本盤的戰略定位。



他表示，今年中央一號文件主要特點可以概括為“六個突出”：突出穩中求進的工作總基調、突出圍繞硬任務抓落實、突出實施鄉村振興戰略的總抓手、突出農業供給側結構性改革主線、突出發揮農村黨支部戰鬥堡壘作用、突出農業農村優先發展政策導向。



今年的大會設置了“五級書記抓鄉村振興”主題演講環節，特別邀請六位來自“三農”工作一線的領導幹部，分享他們的實踐經驗和感悟。此外，會議還公布了“2018中國鄉村振興先鋒榜”“2018中國農村新聞人物”“2018中國三農創新榜”三大榜單。



據了解，自2016年起，農民日報社每年舉辦一屆“中國三農發展大會”。今年，中央有關部門負責人、部分農業大省市縣主要領導和分管領導、新型農業經營主體代表、中央涉農主要新聞媒體代表等共計700多人參會。



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