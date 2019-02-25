河南安陽辛店遺址出土一批商代晚期青銅禮器

中評社北京2月25日電／一批大型商代晚期青銅禮器和鑄造陶範、陶模，日前在河南安陽辛店遺址被發現，證實辛店遺址是一處以鑄造大型青銅禮器為主的商代晚期鑄造遺址。



考古人員在辛店遺址的多座墓葬內，出土34件商代晚期青銅禮器。此外，發現大量與鑄銅有關的遺跡、遺物，如陶範、陶模、陶芯等4000餘塊，熔爐壁殘塊、煉渣殘塊等約1000塊，磨石、青銅工具、骨制工具等近100件。



方鼎、方尊、方斝……一個灰坑裡較多大型“方形”青銅器陶範的出土，讓考古人員驚嘆。在他們眼裡，並不多見的“方形器”出土意義重大。



“從已出土的陶範來看，該遺址以鑄造大型青銅禮器為主，器形包括鼎、簋、尊、觚、爵、斝、卣、觥、盉、簇等。”安陽市文物考古研究所所長孔德銘說，“這批鑄銅遺跡、遺物的發現，再次印證了辛店遺址青銅鑄造規模宏大、工藝高超、產品豐富的特點。”



辛店遺址鑄銅遺跡發現於2016年，曾獲當年河南省五大考古新發現。為配合基建，經國家文物局批准，安陽市文物考古研究所2018年以來對這一遺址進行了再次發掘。



遺址內新發現多處商代晚期與鑄銅活動有關踩踏面、燒土面、陶範堆積、殘熔爐底、窑址等遺跡，表明這是一處以青銅器鑄造為核心的手工業作坊區，面積龐大，分工布局明確。



這些遺跡之上，叠壓著5處大型房基和1處地下陶排水管道。有專家推測，房屋的使用時代極可能已經進入西周初年，為安陽地區少見的商周之際大型禮制建築遺存。“建築群顯示出較高的等級，為殷都廢棄後‘殷遺民’的遷徙研究提供了新證。”孔德銘說。

