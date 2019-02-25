沖繩知事要求日本政府停止邊野古施工

中評社香港2月25日電／在24日舉行的圍繞美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至該縣名護市邊野古的縣民投票中，對邊野古沿岸地區填海造地的“反對”票占到72.2%。鑒於投票結果，沖繩縣知事玉城Denny于25日凌晨在縣政府向媒體強調稱：“反對搬遷的民意聚焦於填海造地得到明確表達是第一次，具有極其重要的意義。”他要求中央政府停止施工。



共同社消息，首相安倍晉三25日早晨就縣民投票結果稱“會認真對待，今後也將為減輕基地負擔全力以赴”。但他同時稱必須避免普天間機場的固定化，“（搬遷）不能再拖延了，將繼續對話以尋求理解”。



防衛相岩屋毅就3月計劃實施的向新填海造地區域投入沙土一事在國會內向媒體表示，“一旦準備就緒，就將逐步推進”，表達了按一貫方針實施工程的想法。縣方和中央政府的對立必將激化。



計票結果為“反對”434,273票，“贊成”114,933票，“兩者皆非”52,682票。縣民投票條例規定，若反對票超過有投票資格者的四分之一（初步統計為288,398票），則必須向安倍及美國總統特朗普通知投票結果。



鑒於反對票大大超過四分之一標準，玉城擬最快於3月1日赴東京，前往首相官邸及美國駐日大使館告知計票結果，已就此展開協調。不過投票結果不具法律約束力。



縣方正在探討對抗措施，包括繼去年8月後再次撤回填海造地許可、以不服中央政府停止撤回許可效力的決定為由提起訴訟。