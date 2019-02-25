韓國瑜大馬簽下二筆訂單　下一站新加坡登場

韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡，推廣並外銷高雄農漁產。（中評社 蔣繼平攝） 中評社吉隆玻2月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡，推廣並外銷高雄農漁產，也成功在馬來西亞簽下兩筆訂單，而結束在馬來西亞行程後，今天下午搭乘飛機從吉隆坡飛新加坡，不過由於人數過多，因此拆成兩團，各自搭乘航班飛往新加坡會合，後續則換新加坡登場。



由於這次市府加隨行媒體共有48人前往馬來西亞跟新加坡，人數過多因此拆成兩部班機從馬來西亞飛新加坡，市府團隊搭乘馬來西亞航空MH613班機，下午5點20分起飛，隨行採訪團則搭勝安航空的MI329班機，下午4點55分，提早25分鐘起飛，飛行時間為1小時，雙方將於新加坡機場會合，晚間下榻當地酒店。



根據市府公布新加坡的行程，26日上午跟下午各有一場跟通路商的簽約，晚上參加晚宴。27日上午到新加坡大學育成中心參訪，並與10家新創業者座談，中午與亞洲台商總會及青創業者午宴，下午舉行高雄觀光行銷記者會，觀光大使崔麗心也會出席，會後接受記者聯訪，結束後參訪通路商，晚上出席晚宴。



最後一天28日下午2點搭乘中華航空CI 754班機返台，當天目前還沒有公開行程。