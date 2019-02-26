洛杉磯舉辦奧斯卡•中國皇后號之夜

與美國奧斯卡頒獎典禮同步，“奧斯卡•中國皇后號之夜”在洛杉磯太平洋棕櫚酒店隆重舉行（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯2月25日電（記者 宋楷文）當地時間2月24日，美國奧斯卡頒獎典禮在洛杉磯隆重舉行。與美國奧斯卡頒獎典禮同步，“奧斯卡•中國皇后號之夜”在洛杉磯太平洋棕櫚酒店隆重舉行。



據“華之傑影視”董事局主席方莘莘介紹，經國家電影局批准立項，華之傑影視將“中國皇后號”的故事搬上大銀幕。今年元月二十三日，大型電影紀錄片《中國皇后號風雲》已在廣州隆重開機。這部紀錄片中有許多歷史情景再現的場面。它不是一部宣傳片，也不是一部專題片。紀錄片講述的是中美貿易歷史，是一段中美之間的友好往事。



方莘莘說，“中國皇后號”題材除了拍攝紀錄片外，華之傑影視還將拍攝“中國皇后號”故事片。故事片則是一部商業大片，是一個充滿懸念、激情的故事。為了再現當時的歷史畫面，重現當時廣州十三行的盛景。也需要許多中外演員演繹“中國皇后號”的船長、船員、美國商人、廣州十三行的茶葉商人、陶瓷商人和絲綢商人等。



方莘莘曾與西好萊塢市長斯蒂夫.馬丁簽署協議並聯合舉辦了“首屆好萊塢國際電影電視節”。是第一個在美國舉辦國際電影節的民營企業家。她的團隊購買過三百多部美國電影引進到中國，製作出品過一百多部電影和電視節目。代表作影片《黃埔軍人》曾於2004年在美國好萊塢首映。



華之傑影視於1994年成立，是廣東最早的民營電影公司，也是中國第一家民營電影出品機構。



故事片《中國皇后號》的導演鐘少雄是中國香港的實力派導演，拍過逾百部（集）電影和電視劇。是第一個獲得中國電影“華表獎”的香港導演。



據其合作夥伴US SATV 美州衛視總裁王聯介紹，US SATV 美州衛視將為其提供拍攝人員及設備等。



中國駐美大使崔天凱一月在《今日美國報》發表署名文章，回顧兩國建交40年發展歷程，展望中美關係未來。文中就提到首航中國的美國商船“中國皇后號”。他說：“230多年前，美國船只“中國皇后號”訪華，帶回了瓷器等大批物品，其中一些至今還擺在喬治•華盛頓總統故居弗農山莊里。自此以後，中美兩國貿易和往來日益興盛，其變遷亦不斷影響著世界。”



1775年至 1783年，北美英屬十三個殖民地進行爭取獨立的戰爭。經濟困難重重。“中國皇后”號於1784年2月22日離開紐約，前往中國通商。來自波士頓的商人塞繆爾•肖擔任運營經理人，管理價值120000美元的鉛、獸皮、棉花和人參等貨物。1784年8月28日 (農曆七月十三) ，“中國皇后”號渡過大西洋，繞過好望角，通過印度洋，歷時188天抵達中國廣州黃埔港。



美國人在中國受到了熱情友好的接待，據當時船上的貨物管理員在日記中記載:“雖然這是第一艘到中國的美國船，但中國人對我們卻非常寬厚。當我們將美國地圖向他們展示，並說明我們的疆域擴張和人口增長的情況時，他們對我國擁有如此大的、可供他們帝國銷售的市場，感到十分高興。”



“中國皇后”號在廣州停留了三個月後滿載中國土特產返回美國。此次貿易之旅順利，獲利豐厚，轟動了當時整個美國。



包括西柯汶納市市長 Tony Wu，核桃市議員Allen Wu，City of Colton市長代表，LA Film School洛杉磯電影學院代表ying ying，US SATV 美州衛視總裁王聯，中國皇后號美國電影公司董事長Allen Wong，“馬可•波羅的現代”首席執行官 Mark A. Rafter博士，未來趨勢國際集團董事長兼總裁Kamalabadi等美國加州當地政要、商界代表、電影藝術界人士約一百餘人出席了當天的活動。

