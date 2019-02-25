韓被馬國官員放鴿子　柯文哲：預料中的事

柯文哲與全球市長會議與會人員合影。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月25日電／無黨籍台北市長柯文哲赴以色列參加全球市長會議，於當地時間25日上午接受台灣媒體訪問，被問到中國國民黨籍高雄市長韓國瑜被馬來西亞官員放鴿子一事，柯文哲說，他覺得這是預料中的事，他當台北市長“出國”訪問多次，自己非常清楚，有件事情還是要很誠實的面對，就是台灣的外交處境很困難，所以通常愈低調愈易成功，愈高調就容易被卡或被取消。他認為像美日這種國家，比較不會變化，因為夠大，比較不怕中國大陸干擾，其他小的國家常常跟你講好，出發前又變卦，他碰到太多了。



至於原本會在“全球市長會議”中見到以色列總理班傑明·納坦尼雅胡，但他卻臨時缺席，柯文哲說，他也不曉得，這個突然被放鴿子；不過他想每個國家都有緊急事件，對方說要去見普丁，大概是有什麼外交危機，總理必須要去見。他知道以色列最近要大選，所以常常外交轉內銷，這也常常是每個國家常見的手法，這一定是他國家面臨什麼政治上的危機，他們要去做這個操作，這是人家的事，我們看一看，這樣就好了。



台北市長柯文哲於以色列時間24日晚上出席以色列全球市長會議的開幕典禮及晚宴後，經過一夜休息，在用早餐前接受媒體訪問時談昨日參加會議及與以色列人士會晤的談話內容，並回應台灣時事議題。



記者也問到根據風傳媒的最新民調，柯跟韓國瑜、蔡英文做比較的話，如果要選“總統”的話，則是韓國瑜勝出；但如果拿柯、朱立倫和蔡英文相比，三個人則是拉鋸，柯若要選“總統”的話，可能要爭取泛藍的選票?柯文哲表示，2020大選離現在還有11個月，這也是台灣政壇上的一個無奈，好像所有的事情都是為了選舉，變成很難專心做事。對他而言，媒體每天問同樣的題目，他都回答同樣的答案，對他來說就是把干擾降到最低。



柯文哲指出，民調一定是反映當時的民意，民調也是種統計科學，很多份擺起來，或是同一家機構長期趨勢的驗證，再對照以前的可靠度，其實民調真的是一個學科。他的經驗是目前大概台灣民調的現況就是這樣，但是10個月以後會變成怎麼，who knows?他每次講韓國瑜就是最典型的例子，韓國瑜從網路聲量超越他到選舉，總共才50天，這50天就把整個台灣搞得天翻地覆，所以台灣已經從淺碟政治走向極端政治，他都開玩笑說，台灣現在不是面對極端氣候，而是極端政治。有時候在極端政治的狀態下，民意如海嘯，怎麼辦，答案就是認真做自己的事，剩下給天決定就好，所以媒體問他民調怎麼樣，他就是看一看，丟到旁邊去，繼續工作，這是他的態度。



至於去美國的演講題目為何？柯文哲表示，去美國的講稿都還沒決定，但是大方向大概是確定的，民主自由還是台灣的核心價值，所以昨晚全球市長會議開幕典禮中，他有問以色列的國會議員，怎麼會在“國會組友台小組”？結果這位議員的的回答是以色列跟台灣有完全的民主，全世界真的可以達到民主國家的標準只有2、30個而已，台灣和以色列單單在共享民主政治這點上，就可以是做朋友的最大理由。



柯文哲說，這是一位在以色列國會中的大咖議員的論調，所以民主自由還是台灣的核心價值。他認為，當到國外去看時，台灣在世界上會被人家羨慕的是什麼呢?就像他上次去馬來西亞演講時，就是講台灣的民主自由、多元開放，這讓馬來西亞的國會議員很羨慕，因為在宗教、政治、種族三合一的馬來西亞很難做得到，所以他已經在不同的地方驗證過。



柯文哲以以色列為例，以色列從建國到現在，面對各種紛紛擾擾，一直都是聯合政府，結果還能運作良好，他們很驕傲只靠聯合政府還可以合作，對抗阿拉伯世界，這是他們驕傲的地方。這位大咖的友台小組國會議員跟他說了很多台灣和以色列相同、不相同的地方，並表示全世界真正民主的國家只有2、30個，台灣竟然也是，憑這點，就可以跟在東亞地區的台灣好好密切來往。



柯文哲表示，跟別人交往之後才知道原來自己(國家)也有這樣的優點，不然還不知道我們(台灣)在世界的價值是什麼。



記者也詢問他昨晚參加全球城市首長會議的開幕，以及今天一早將要去參訪猶太人大屠殺紀念館，他的心得為何?柯文哲說，這個國家做事都很有步驟，這也是以色列全球外交布局的一部分，這(全球城市受長會議)只是他們(以色列)的一小部分，他們就專門辦市長城市會議，還找了很多非洲以及拉丁美洲國家，大概是以色列全球外交布局的一種吧。



記者提到等會要去看的猶太人大屠殺紀念館，好像跟國內的228紀念館有些相似，也會把所有罹難者的名字放上去，對於即將來到的228紀念日，市長有什麼特別的感觸和想法?柯文哲說，猶太人大屠殺紀念館等會才會去看，所以還無從比較，等看完再來講。



對於柯昨天講到以色列聰明的地方是把國防和教育產業結合在一起，而在台灣當兵就是浪費，記者提到這件事已在台灣內部發酵，包括“國防部長”嚴德發還特別回應說市長可能並不了解實情，藍綠也酸市長是否想選“總統”選到瘋了，才會講這種話?對此，柯文哲指出，在台北市政府有很多替代役，所以這是他的感覺，而且要做到像以色列這樣從教育到國防到產業，這種系統要成立需要相當多年。



柯文哲也特別提到數位資安的部分，以色列結合網軍和資安系統，這種產業鏈不是一天二天可以做得起來，一定是花很多時間，所以他要講的是台灣很難有這種長期政策，因此他認為這倒也沒有什麼，就看看人家的優點，回去想想看有什麼可以改進的，不用那麼的irritable(急躁)，他也沒有說是要特別酸我們的“國軍”，這是我自己家鄉，要酸什麼；只是他自己看一看，人家有優點，還可以賣這麼多錢，回去看台灣的產業可以怎麼改。