王鴻薇：柯文哲若拚大位須清楚交代這點

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜的兩岸“你儂我儂”、無黨籍台北市長柯文哲的“國、家”說，國民黨台北市議員、文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，韓的基礎還是“九二共識、一中各表”，只是以大白話的方式說。至於柯則是從“中華民國憲法”上來延伸，也難挑惕有什麼錯誤，其實就等於九二共識了。但若以2020為目標，柯恐怕還得說清楚“中華民國”與中國大陸是什麼關係。



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員，在2014年改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年北市議員選戰中，再度以松山、信義區第一高票成功連任。



王鴻薇接受中評社訪問時表示，韓國瑜日前拋出兩岸“你儂我儂”的論述，基礎還是“九二共識、一中各表”。可能大部分民眾對九二共識不清楚、看不懂，尤其在民進黨刻意把九二共識與一國兩制畫上等號後，韓便使用“大白話”去談想法，如競選期間喊出的“貨出得去、人進得來、高雄發大財”，而此次韓則用口語化方式談兩岸關係。



王鴻薇說，你儂我儂比較偏向情感面向台灣民眾以大白話表達，但真正的兩岸論述，可能需要解釋得更清楚些。她認為韓公開支持九二共識，九二共識的精神就是“大家都承認一中，至於內容、定義、內涵大家有不同的解釋”，所以不需要再說太多。



至於柯文哲日前拋出“我家在台灣、‘我國’是‘中華民國’”的說法，王鴻薇向中評社分析，柯也是摸索很久才摸出兩岸一家親等路數，而這席“國、家”的說法是從“中華民國憲法”上來延伸，也難挑惕有什麼錯誤，甚至其實就是等於“九二共識”了，她個人不會特別地給予正面或負面分數。



王鴻薇認為，柯文哲在城市交流層級，可以用兩岸一家親的情感層面混過去，但柯若有意角逐2020，勢必得談到涉及統獨的層次，除了講“國、家”外，還得說清楚“中華民國”與中國大陸是什麼關係，而大陸可能也會想知道這一塊，柯也可以推到“憲法”，但就看大陸會不會接受。

