國民黨“總統”初選機制27日出爐

中評社台北2月25日電／國民黨發言人歐陽龍今天表示，國民黨智庫日前針對“總統”初選機制進行研議，將在27日中常會上提出建議，並經由中常會討論後決定，會後也將召開記者會向外界說明。



國民黨2020“總統”初選遊戲規則未定，根據現行國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，是由7成民調、3成黨員投票決定人選；表態爭取黨內提名的前新北市長朱立倫則公開主張全民調。



國民黨主席吳敦義日前先後拋出全黨員投票以及5成黨員投票、5成民調的構想，22日更清楚表態，國民黨“總統”提名人初選一定會有黨員投票，不可能只有民意調查，比重多少會請黨內智庫和學者專家研究。



中央社報道，國民黨發言人歐陽龍表示，智庫將在週三中常會上會向大家報告研究結果以及建議案，並經過中常會討論後決定，會後國民黨也將召開記者會說明。至於智庫做成哪一種機制的建議案，歐陽龍說，目前不清楚。



國民黨中常委曾文培指出，全民調和全黨員投票這兩種情況本就不太可能，因為支持者都較少，而7成民調、3成黨員投票就是現行制度，但他認為5成民調、5成黨員投票是比較合理的。



曾文培說，黨員的權利和義務應該並行，不能只要求黨員盡義務卻沒有決定“總統”候選人的權利，因此黨員投票的部分一定要有，但若一次調整太多，把黨員投票比重拉高太多，也會引發爭議，因此拉高至5成應該是最合理的作法。



不過，國民黨中常委、台北市議員徐弘庭則認為，在選前更改制度是很糟糕的事，他呼籲國民黨主席、中常委和智庫，應堅持7成民調、3成黨員投票的規則，並保留可經由參選人合議決定採行何種初選辦法的空間，才是對2020大選比較有利的作法。