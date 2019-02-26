程美華：吳敦義民調低迷是因為不會作秀

程美華從媒體轉行進國民黨黨務系統，要幫吳敦義打造新形象。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨文傳會代理主委、新媒體部主任程美華接受中評社訪問，對於黨主席吳敦義民調低迷一事表示，最大原因是吳不會作秀，且吳的功績他也不認為要用黨務系統幫忙宣傳，而這導致大家覺得吳沒在做事，加上年輕一輩認識吳不多，因此希望能讓吳的能見度和新聞曝光度提高，並展現其專業和有想法的形象，這是她最主要的任務和目標。



程美華過去在網路媒體ETtoday擔任資深協理，專門從事數據分析，包括網站流量、新聞流量、社群媒體表現綜合分析等，她上月初被延攬進國民黨，除了負責新媒體部份外，上月底正式代理文傳會主委一職。



程美華接受中評社專訪，談到從媒體轉戰國民黨黨務工作的不同，程說，她把這工作當成是一份品牌重新打造的工作，而比較不是黨務人員的思考方式，她進文傳會是把文傳會當成一個公司部門來治理，而部門目標就是把將國民黨這品牌重新打造。



程美華表示，國民黨是百年老店，對大多數人來說是比較老的形象，所以希望翻轉這樣的形象，她還沒進國民黨時也覺得這是個老店，但進來後發現黨內蠻多有抱負且熱血的年輕人，只是過去沒有好好的培養訓練，畢竟年輕人想法會比較被認為不成熟，但她發現其實他們很有熱情，尤其在國民黨這艱困時期非常難得。



程美華說，她跟主席吳敦義提過要培養年輕人的計劃，吳也都支持，且要各部門全力支援，因此目前在現有資源下，會先把國民黨內有理想的年輕人組成跨部門小組，過去這種任務小組概念在企業常見，但在黨務系統比較沒這種概念，她蠻開心的是各部門主管都很支持，這就是在門裡和門外看事情角度不同的地方。



至於如何改造吳敦義比較傳統老派的形象？



程美華表示，吳敦義也不是個不願意嘗試的人，但吳是比較傳統的政治人物，他們那個年代訓練出來就是這樣，就是穿西裝，有個框架在，大家會認為他很古板，是以現在的角度來看他，但他那個時代，穿西裝是代表尊重，這是他們那年代的想法，用我們這年代的角度去硬要改變他也不太對。



所以程美華會讓吳敦義繼續維持其原本的西裝裝扮，但一些非正式場合可以用稍微休閒的方式呈現，不勉強吳外型的改造，因為轉變太大反而可能引來做作的聲音，因為吳的外型就是如此。



程美華說，因此會注重在怎麼重新包裝吳敦義的講話方式，展現專業度，透過現有的新媒體工具打造出吳的專業形象，因為國民黨的品牌代言人就是黨主席，把代言人形象打理好，國民黨的形象自然就好。



程美華也提到，而文傳會在工作架構上也會跟過去不一樣的年輕，會大量跟年輕人合作，推年輕人去做第一線工作，也因為年輕人要負責文宣活動，所以他們要迅速做好理解國民黨政策跟理念的工作，也是加速培養年輕人出線的一部分。

