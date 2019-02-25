美麗島民調：泛綠對蔡英文不滿意度增加

美麗島電子報2月最新民調。（美麗島電子報提供） 中評社台北2月25日電／《美麗島電子報》25日公佈2月最新民調，民眾對蔡英文的執政滿意度，26.3%表示滿意，64.5%不滿意，未明確回答有9.3%。泛綠民眾對蔡英文執政評價卻呈現逆轉，不滿意且高於滿意至少達11.8個百分點。對“行政院長”蘇貞昌的表現，33.3%民眾滿意，有41.9%不滿意，未明確回答有24.9%。



根據民調顯示，就信任度與執政滿意度而言，30.1%信任蔡英文，比上月調查減少1.6個百分點，有58.0%不信任，比上月增加3.9個百分點，未明確回答的有12.0%。另值得注意是泛綠民眾信任蔡英文的比上月減少4.9個百分點，而不信任蔡英文的比上月增加4個百分點。



民眾對蔡英文執政有26.3%表示滿意，比上月減少1.0個百分點，64.5%不滿意，比上月調查略增0.9個百分點，未明確回答有9.3%。另值得注意是時代力量黨支持者與其他泛綠民眾對蔡英文執政評價卻呈現逆轉，上月有超過半數滿意且高於不滿意至少10個百分點，逆轉為本月超過半數不滿意且高於滿意至少達11.8個百分點。



根據調查顯示，33.3%民眾滿意蘇貞昌擔任“閣揆”的表現，比上月增加2.7個百分點，而有41.9%不滿意，比上月暴增14.8個百分點，未明確回答有24.9%，研判主因之一是政府對春節假期華航機師持續7天罷工的危機處理能力不足，以致原本多數對新“內閣”抱持觀望態度的民眾因此轉趨負評。



對於政黨的好感度，25.4%對民進黨有好感，57.3%對民進黨反感，未明確回答有17.3%，並趨近去年9合1選舉民進黨大敗後的民眾評價（23.4%好感、56.4%反感）。經由交叉分析得見學歷愈高者對民進黨愈反感，中立民眾也只有14.8%對民進黨有好感、52.4%反感。另外，38.1%民眾對國民黨有好感，41.4%對國民黨反感，未明確回答有20.5%，民眾對國民黨的印象評價仍持續呈現分歧。



民眾對整體經濟現況15.4%認為好，比上月增加2.0個百分點，76.0%認為不好，比上月略降1.3個百分點，未明確回答的有8.6%。



本次民調是在2019年2月20日至2月22日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%

