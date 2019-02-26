張茂楠：2成上班族出走　台北消費力弱了

張茂楠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）台北市東區、民生社區空置店面大增，民進黨台北市議會黨團總召、松山信義區市議員張茂楠接受中評社訪問時表示，台灣最有消費能力的30至50歲壯年族群，有10至20%赴海外打拚，包括中國大陸、日本、香港、東南亞等，影響台北市的消費力。至於年金改革的影響，他持保留態度，因退休軍公教本來就不是很主要的消費族群。



至於民生社區被蕭條，張茂楠分析，當地主要是住宅區，除客源不足、租金高外，也因社區老化，消費生力軍、年輕人加入不及，因此經濟蕭條，與東區的型態不太相同。東區主要是因“翻轉西區、東區躍進”的都市計劃，被夾在中間不上不下。



被問到台灣經濟大環境有沒有影響？張茂楠坦言，



張茂楠係台灣大學政治系碩士，是台北市議會中少數基層里長幹起的議員，曾任北市松山區安平里三屆里長、凱達格蘭學校“國策班”、台北市公共事務協進會理事長、台北市空大校友會理事長，對松山區可說如數家珍。張茂楠從2006年選上市議員後，已是連任4屆的實力級市議員，現為民進黨台北市議會黨團幹事長。



張茂楠接受中評社訪問時表示，民生社區是住宅區，不像東區是全商業區，其實斷斷續續都有空屋。民生社區除了客源不足，租金也一直沒有明顯下降，他之前曾看過民生東路四段有一個角窗，在前一手離開後，新租者只臨租3個月短期打帶跑。



張茂楠說，這對台北整體經濟是有影響的，如果我們講高雄市是攤販經濟，若台北再這樣下去，會不會變成“店面打帶跑經濟”？也就是大家都不長租，都選擇隨時可以斷尾求生的短租，也可以說是經濟蕭條的現象。



被問到台北為什麼會出現經濟蕭條現象？張茂楠指出，台北進入了高齡化社會，現在有約17％老人，高齡長輩簡樸、日子平安就好，消費力一定沒有那麼高，因此在高店租的情況下，需要更多的年輕生力軍加入。而民生社區人口老化，又是住宅區，沒有辦公的流動人口，就會對當地造成衝擊。



張茂楠認為，民生社區與東區遇到的問題不同，東區是因為台北發展翻轉西區、東區躍進的都市計劃，而東區被夾在信義計劃區、西門商圈中間，不上不下，再加上附近百貨公司並不密集，儘管有SOGO撐場，但停車人潮也難以外溢，再加上東區“特色不足”，因此逐漸沒落。他建議發展成有特色的一條街，像是迪化街是中藥一條街，才會有群聚效應。



中評社記者問道，從東區到民生社區經濟沒落，與台灣整體經濟大環境影響有關係嗎？張茂楠坦言，台灣最有經濟活力的30至50歲壯年族群有1至2成赴海外打拚，不管是到中國大陸、日本、香港或東南亞，這批最有消費能力的族群出走，影響了消費力。另外也因為“出國”方便，費用下降，精品可以到“國外”購買，如去法國買兩個LV包就省了不少機票錢，因此台灣觀光旅遊也應創造群聚效應，來觀光兼做其他事。



至於國民黨認為是年金改革導致中產階級消費減低？張茂楠說，這部分他的態度保留。他知道，一般中階退休公務員因年改每個月少1至2萬元，例如原本每個月領新台幣8萬元變6萬元，但這些人本來就不會一直消費，多是幫孩子付學費、“出國”費用，甚至付房貸，因此是不是年改導致中產階級消費力道降低，他持保留態度。