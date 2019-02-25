美麗島民調：若韓柯蔡對戰　韓國瑜勝出

民眾對2020大選四項競選組合的支持度。（美麗島電子報提供） 中評社台北2月25日電／《美麗島電子報》25日公布最新民調顯示，若無黨籍台北市長柯文哲、國民黨朱立倫與民進黨蔡英文角逐2020大選，柯文哲支持度最高達到37.2%、朱立倫25.9%、蔡英文16.8%，不投票或投廢票的有10.7%，未明確回答有9.4%。不過，若國民黨派出高雄市長韓國瑜參選，與蔡英文、柯文哲3人角逐，韓國瑜支持度36.6%、柯文哲28.2%、蔡英文18.0%



民眾對2020大選幾項競選組合的支持度。根據美麗島民調顯示若蔡英文、朱立倫、柯文哲3人競選2020大位，（括號內數值是與上月調查相較的增減百分點）：柯文哲支持度37.2%（＋3.8%）、朱立倫25.9%（＋2.5%）、蔡英文16.8%（－2.2%），不投票或投廢票的有10.7%（＋1.9%），未明確回答有9.4%（－5.9%）。分析可見1月上旬蔡英文對大陸領導人習近平談話的強勢回應，與近日在“總統”專機上接受CNN專訪並對外宣布將競選連任，都難以持續提升其大選的民調支持度。



民調交叉分析指出，在柯、朱、蔡3人對決下，民眾多數傾向支持柯文哲，愈年輕或學歷愈高的民眾愈傾向支持柯文哲，此外中彰投與桃竹苗、或20至39歲、或大學以上學歷、或時代力量黨支持者與中立及部分泛藍民眾對柯文哲的支持超過4成。而50歲以上、或國中學歷、或國民黨支持者則對朱立倫的支持超過柯文哲與蔡英文，值得注意是在該3位競選時，蔡英文僅在國小以下學歷、或民進黨支持者中取得領先。



就不同政治立場的民眾而言，泛藍民眾54.9%支持朱立倫、35.4%支持柯文哲，泛綠民眾48.0%支持蔡英文、34.3%支持柯文哲，至於中立民眾41.4%支持柯文哲、13.8%支持朱立倫，而僅7.8%支持蔡英文。



民調也顯示，如果只有蔡英文、朱立倫2人競選，朱立倫支持度44.6%、蔡英文27.7%，不投票或投廢票有19.0%，未明確回答的有8.7%。各群民眾絕大多數皆明顯支持朱立倫。民調指出，若柯文哲不參選2020年“總統”，在蔡英文、朱立倫對決下，柯文哲支持者有44.7%轉向支持朱立倫、26.9%轉向支持蔡英文、26.6%因此不投票或投廢票。



若國民黨派出高雄市長韓國瑜參選，與蔡英文、柯文哲3人角逐，韓國瑜支持度36.6%、柯文哲28.2%、蔡英文18.0%，因此不投票或投廢票有7.8%，未明確回答有9.5%。在3人競逐之下，泛藍民眾有69.4%支持韓國瑜、23.0%支持柯文哲，泛綠民眾52.7%支持蔡英文、29.5%支持柯文哲，中立民眾32.4%支持柯文哲、26.2%支持韓國瑜，而支持蔡英文的中立民眾仍僅7.8%。



調查顯示，若蔡英文、韓國瑜2人競選，則民調支持度為韓國瑜51.8%、蔡英文27.3%，因此不投票或投廢票的有12.9%，未明確回答的有8.1%。經由交叉分析得見蔡英文、韓國瑜2人對決時，各群民眾絕大多數皆壓倒性的支持韓國瑜，蔡英文僅在泛綠民眾中取得領先。



本次民調是在2019年2月20日至2月22日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

