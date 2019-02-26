母雞要夠強！侯佳齡：藍立委選將都盼韓流

侯佳齡是現任國民黨中常委，爭取黨內“立委”提名。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月26日電（記者 黃文杰）2020選舉是立委與總統合併，準備以新人之姿進軍立委選舉的國民黨中常委侯佳齡接受中評社訪問表示，韓國瑜高票當選高雄市長，掀起一股韓流風，候選人當然希望他選2020，因為跟著高人氣的“韓流”，藍軍候選人當選機率必然大大增加。



針對中國國民黨高雄市長韓國瑜民調及人氣，超越黨內四個太陽，若韓堅持不選2020，就變成二軍上陣？侯佳齡認為，其實“太陽”這個封號，就是一軍，沒有二軍，大家都是一軍，民調低就是二軍嗎？難道二軍不能參選？找對搭檔也會變一軍。



侯佳齡，台北市立大學運動教育研究所碩士，曾任桃園縣政府縣政顧問、中國國民黨第 17、18、19全黨代表，國民黨青工總會副總會長、桃園縣青工總會總會長，現任國民黨中常委、國民黨中央委員等重要職務，她現在爭取桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）“立委”初選。



她說，凡是想選“立委”，也許很希望這股韓流潮可以延續下去，但是韓才當選高雄市長，外界對高雄有很多的期待，如果此時讓韓跑去忙大選，會不會背負“拋棄高雄”的惡名？是否也傷害了韓國瑜？除非另外考量，由於他是最好人選，國民黨有共識，就讓韓直接出來參選2020，也說不一定，但現階段國民黨的制度是不可能的，有一定提名機制。



侯佳齡分析，黨內想選2020的優秀候選人這麼多，結果還需要徵召，會不會又被人說三道四，認為國民黨為特定人量身打造？因人設事？



被問到，韓國瑜不選，其他想選的人民調都輸給韓，國民黨最後推出的低民調的人選，會不會被瞧不起？被酸能派“二軍”？



侯佳齡認為，沒有什麼二軍不二軍，不是說四個太陽？“太陽”都是一軍，怎麼說二軍？至於民調低。有可能希望這個人不要出來選，故意民調低，民調一定準確嗎？不一定。民調低就是二軍嗎？難道二軍就不能參選？如果民調第一，如果有其他考量，搭配其他人也可能會成為一軍，不應該有這層顧忌，國民黨要有自信，大家都是一軍。

