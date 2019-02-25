習近平主持中央全面依法治國委員會第二次會議

中評社北京2月25日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面依法治國委員會主任習近平2月25日下午主持召開中央全面依法治國委員會第二次會議併發表重要講話。他強調，改革開放40年的經驗告訴我們，做好改革發展穩定各項工作離不開法治，改革開放越深入越要強調法治。要完善法治建設規劃，提高立法工作質量和效率，保障和服務改革發展，營造和諧穩定社會環境，加強涉外法治建設，為推進改革發展穩定工作營造良好法治環境。



新華社報道，中共中央政治局常委、中央全面依法治國委員會副主任李克強、栗戰書、王滬寧出席會議。



會議審議通過了《中央全面依法治國委員會2018年工作總結報告》、《中央全面依法治國委員會2019年工作要點》、《2019年中央黨內法規制定計劃》、《全國人大常委會2019年立法工作計劃》、《國務院2019年立法工作計劃》、《關於開展法治政府建設示範創建活動的意見》、《關於全面推進海南法治建設、支持海南全面深化改革開放的意見》、《重大行政決策程序暫行條例（草案）》等文件稿。



會議指出，中央全面依法治國委員會成立以來，堅持黨對全面依法治國的集中統一領導，積極推進全面依法治國重點工作。各地區各部門和委員會各協調小組、成員單位履行責任，積極作為，推動委員會決策部署落地落實。委員會確定的年度工作任務基本完成，憲法學習宣傳教育落點實、效果好，一批涉及高質量發展、保障和改善民生的重要法律法規陸續出台，法治政府建設紮實推進，司法體制改革蹄疾步穩，法治社會建設全面深化，全面依法治國邁出新的步伐。



會議強調，法治建設規劃，事關全面依法治國工作全局。黨的十八屆四中全會專題研究了全面推進依法治國重大問題。黨的十九大描繪了2035年基本建成法治國家、法治政府、法治社會的宏偉藍圖。要貫徹中國特色社會主義法治理論，貫徹新發展理念，同我國發展的戰略目標相適應，同全面建成小康社會、全面深化改革、全面從嚴治黨相協同，扎紮實實把全面依法治國推向前進，確保制度設計行得通、真管用，發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。



會議指出，發展要高質量，立法也要高質量。要積極推進重點領域立法，深入推進科學立法、民主立法、依法立法，提高立法質量和效率，不斷完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，推動形成比較完善的黨內法規制度體系。

