民調：韓國瑜談九二共識獲4成8民眾支持

民調顯示，韓國瑜“九二共識”的說法獲得48.5%民眾的支持。（美麗島電子報提供） 中評社台北2月25日電／《美麗島電子報》25日公佈最新民調顯示，民眾對國民黨籍高雄市長韓國瑜信任度方面，53.5%民眾表示信任、27.3%不信任，未明確回答的有19.3%。對於“九二共識”，有48.5%民眾支持韓國瑜的說法、31.3%表示不支持，未明確回答的有20.2%。



去年九合一選舉結果韓國瑜高票當選高雄市長，就任迄今2個月而“韓流”熱度依然不減。



經由交叉分析絕大多數民眾信任韓國瑜，僅30至39歲或泛綠民眾表示不信任高於信任。而台北市與基宜花東離島、或40至59歲、或專科學歷、或泛藍民眾對韓國瑜的信任超過6成。對國民黨反感的民眾也有37.3%信任韓國瑜，而對國、民兩黨皆反感的民眾有52.4%信任韓國瑜。



民進黨、國民黨、共產黨對“九二共識”各有不同立場與解讀。根據調查，“高雄市長韓國瑜表示他承認的是依據‘中華民國憲法’的‘九二共識’，就是‘中華民國’台澎金馬，不是一國兩制”，結果顯示有48.5%民眾支持韓國瑜的說法、31.3%表示不支持，未明確回答的有20.2%。



根據民調，大多數民眾對韓國瑜就“九二共識”的說法表示支持，僅30至39歲民眾態度明顯分歧，而泛綠民眾表示不支持韓國瑜說法的高於支持。就不同政治立場的民眾而言，泛藍民眾83.3%支持韓國瑜對“九二共識”的說法，泛綠民眾64.7%不支持、21.9%支持，中立民眾35.8%支持、30.3%不支持、33.9%未明確回答也呈現分歧，此外即使對國民黨反感的民眾也有32.8%支持韓國瑜對“九二共識”的說法。



本次民調是在2019年2月20日至2月22日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

