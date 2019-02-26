賴義鍠：韓國瑜若不選　藍太陽一定要改變

國民黨籍台中市議員賴義鍠。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月26日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍台中市議員賴義鍠接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜到底會不會參選2020，目前還有變數，特別是3月16日的“立委”補選，如果韓全力拉抬的台南市、新北市兩席上了，代表韓流效益已經擴及全台，到時地方希望韓參選的呼聲會更大。但如果韓不選，國民黨要審時度勢，三個太陽要認清事實，改變選舉策略。



賴義鍠，中興大學“國家政策與公共事務”碩士，以無黨籍連任三屆台中市議員，2016年加入國民黨，現任一貫道總會台灣省分會後補理事、空中大學講師。在台中各地協助一貫道開設讀經班，讓年輕學子可以了解中國經典。



賴義鍠表示，韓國瑜市長的“韓流效應”不只在台灣延燒，隨著出訪已經在星馬造成轟動，這對大大提升台灣的能見度。我們不用花錢搞國際行銷，或是援助弱小國家，就能讓台灣的能見度提升。任何有高度的政治人物都應該要肯定，而且要支持。



賴義鍠告訴中評社，韓國瑜在2020大選各項民調中一支獨秀，這是因為經過一段時間，大家發現韓國瑜的能力與角色，放在一個高雄市長，作為城市治理的推動者是比較可惜。



賴義鍠強調，這就是民心思變，在一年前誰都無法預料，韓國瑜能夠來主政高雄市政府，而且韓國瑜擔任高雄市長後，幾個月的時間，就已經造成全台性的炫風，甚至連國外都有這麼多媒體關注他，連學術界都在關注韓流現象，代表再經過一段時間發展，或許韓投入2020大選，對整個台灣來講也不一定是壞事。



對於高雄市民有超過五成反對韓國瑜投入2020大選，賴義鍠解讀，這是高雄市民不想要韓國瑜離開高雄，但是隨著民眾對台灣領導人的期待感不斷延燒，最後說不定三個月後再做一次的民調，南部的鄉親或許會改變他們想法跟看法。



如果最終韓國瑜不參選，國民黨在三個太陽中產生人選，出線者支持度都比韓低很多，選情會怎麼變化？



賴義鍠告訴中評社，韓國瑜的效應，確實為台灣帶來很大旋風，對國民黨舊有勢力、“醬缸文化”，會產生很大的衝擊。這個衝擊對國民黨、對台灣，未必不是好事，所以我們希望這股韓流效應能夠讓很多想要競逐大位的人，認清事實。

