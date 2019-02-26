藝人任城市代言？謝祖武：最好多找在地藝人

謝祖武擔任公益活動代言人。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月26日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨執政的高雄市與台中市，相繼找藝人白冰冰、瓊瑤、陳文茜及白嘉莉等人擔任城市代言人，大大提升知名度，也是台灣知名藝人謝祖武接受中評社訪問表示，這是好事，最好多找在地藝人，“在地人幫助在地人”，如果可以達到“血濃於水”更理想，



桃園市政府社會局與桃園家扶中心合作，25日舉行2019年寄養家庭招募記者會，包括民進黨桃園市長鄭文燦、家扶中心主任張伏杉、寄養爸媽方祖德、程舒甯賢，以及藝人謝祖武都到場。



桃園市去年有500多名需要安置的兒童，但寄養家庭僅79戶，照顧101位兒童，寄養家庭戶數仍嚴重不足，因此需擴大招募。



也因為市府活動看到藝人謝祖武，不免聯想，桃園市府也將比照，爭取藝人擔任城市代言人？



謝祖武，台灣知名演員，早年演出電視影集“麻辣鮮師”造成轟動，培養不少粉絲，後來謝也獲聘為台北城市科技大學演藝事業學士學位學程系主任，過去戲中扮演老師，現在真實生活真的變成老師。



高雄市長韓國瑜上台，積極爭取包括白冰冰、瓊瑤、陳文茜等人擔任高雄代言人，台中市長盧秀燕也找來60年代被譽為“最美麗主持人”白嘉莉，桃園鄭文燦也找謝祖武？



事實上，謝祖武是擔任公益活動代言人，並非桃園市代言人，人稱“小武”的謝祖武，坦率說自己的生活，未必如電視看到這麼光鮮、這麼麻辣。



他說，自己在相繼成為小孩的父親，學校的老師，才發現，根本不是劇本描寫這回事，現在更不太願意看電視，因為都會看到受虐兒新聞，會讓人難過掉眼淚。



對於跟自己的小孩相處，謝祖武說，現在小孩根本不理睬父母，怎樣麻辣管教？不容易，反倒更敬佩，這群願意擔任寄養家庭的父母，相信只要有愛心，公正對待寄養孩童與親生孩童，就可以給孩子一個溫暖的家。



活動結束，被問到“藝人擔任城市代言人”是否蔚為風潮？謝祖武說，應該要跟我們在地的娛樂跟傳播事業相結合。在地人幫助在地人，在地人代言在地生活。



謝祖武也告訴中評社，如果可以的話，找藝人代言最理想就是“血濃於水”的情感，並不是血緣的血濃於水，一種同理心，一種惻隱之心，這才是血濃於水，這個比較實際。