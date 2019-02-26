中評關注：蔡回頭尋深綠支持者　來得及嗎？

蔡英文出席“國艦國造”本土供應商大會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）最近許多份民調都顯示出國民黨若派出高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲加上蔡英文尋求連任，蔡的民調都非常低。因此，蔡英文最近積極尋求過去支持民進黨的民眾，希望可以再2020繼續支持民進黨，只是支持者的感情被傷害了，加上強敵環繞，蔡政府現在做的還來得及嗎？



除了綠營民調數字外，根據日前的《TVBS》民調或是《蘋果日報》等民調，蔡英文的民調數字都很低。《美麗島電子報》25日最新公布的2月份國政民調，2020大選若是柯文哲、朱立倫、蔡英文，三人民調依序為37.2%、25.9%、16.8%；若只有朱對上蔡，民調依序為44.6%、27.7%。若是柯文哲、韓國瑜、蔡英文三人對決，依序民調為28.2%、36.6%、18.0%；若是韓國瑜對上蔡英文，民調依序為51.8%、27.3%。



雖然蔡英文曾說過“民調是死的，民心是活的”，但最近蔡的動作似乎開始要找回過去支持民進黨的民眾。首先從接受美國媒體《CNN》專訪表態參選，之後也首次提到若兩岸開戰，台灣可以抵擋第一波攻擊，但接下來必須有其他國家站出來，蔡這個話很明顯在提醒兩岸有可能開戰，加上“行政院長”蘇貞昌也提到就算只剩下掃把，也要抵抗到底，這都在提醒深綠，中國大陸並未放棄武力攻台。



蔡英文25日的行程更可以觀察到蔡積極想拉回過去的支持者。蔡訪視“龍崎掩埋場”，到場的前牛埔里長陳永和曾因不滿民進黨的龍崎掩埋場案，曾經到民進黨中央抗議，當時還被警察拖走。之後更參選台南市長挑戰民進黨新任市長黃偉哲，雖然沒有成功，但拿了將近12萬票。過去強調環保的民進黨，因為這個掩埋場案子，確實引起台南綠營支持者不滿。



蔡英文25日也親自出席“國艦國造”本土化供應商大會，這是蔡英文再度宣示“國艦國造”；也出席海巡破獲最大宗新興毒品物流倉儲記者會，這也是在強調她一上任就宣示的反毒政見，但距離2020大選投票，不到1年時間，雖然都還有變數，但現在才又轉過頭來關心過去的綠營支持者，是否有點來不及了。



蔡英文現在民調低迷，連綠營支持者恐怕票都難掌握，這些綠營支持者可能無法把投票給國民黨提名人，但難保不會把票投給柯文哲。