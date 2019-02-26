中評關注：蔡英文、賴清德在台南共乘自駕車

蔡英文與賴清德25日在台南沙崙科學城共乘智慧自駕車。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月26日電（記者 趙家麟）蔡英文26日和賴清德在台南連兩場活動同台，“蔡賴配”話題熱議。賴清德口風緊，以“立委”補選優先，迴避了大選的問題，但從25日的兩人互動看來，“蔡賴配”應已呼之欲出。



台南25日的兩場活動都在台南高鐵站旁的台南沙崙綠能科學城，一個是“科技部”主導的“台灣智駕測試實驗場”開幕，另一個是附近一公里不到的交通大學台南校區致遠樓動土。



台南綠能科學城，幾乎是蔡、賴兩人的主要政績。蔡英文的五加二產業政見，其中兩項智慧機械、綠能科技，就集中在台南綠能科學城。這裡結合“經濟部”、“科技部”、“中央研究院”及台南市政府在各區建設如大型購物中心、台商回流企業總部等，是蔡政府打造產學研的新市鎮。



台南綠能科學城在蔡政府2016年上台以來，每有建設定案、動工，蔡英文、“行政院長”幾乎必到。25日，蔡英文到場，“科技部”、“教育部”、“經濟部”、“內政部”等“部會”、“國研院”等首長都到了，但“行政院長”蘇貞昌沒來，反而是賴清德以前“行政院長”、前台南市長的身分與會。



賴的出現，可能是主辦單位的邀約，雖然賴現在沒有一官半職，但相關建設的推動，賴在“閣揆”、市長任內也有貢獻，但可以確定的是，25日在科學城的兩場活動是蔡英文的主場，賴的出現、與蔡同台，整個過程隨時跟在蔡的身邊，必然與府方有了安排默契。



在全台首座“台灣智駕測試實驗場”，蔡英文和賴清德在眾多媒體的鏡頭前，同時搭上智慧自駕車繞行現場一周，可以看出這樣的場景安排，很明顯的是不迴避拉高“蔡賴配”的話題聲量，給予外界“蔡賴配”呼之欲出的想像。



只是，四個縣市的“立委”補選在即，民進黨若是敗選，特別是深綠所在台南第二選區與新北市三重兩席“立委”，如果被國民黨拿走，包括黨主席卓榮泰、現任副“閣揆”陳其邁、前任“閣揆”賴清德，都在24日台南合體站台輔選時，都認為那將是民進黨的2020年大危機。屆時“蔡賴配”還是不是最強組合？也會考驗蔡英文、賴清德的抉擇。