韓國瑜抵達新加坡　大批僑胞接機熱烈歡迎

韓國瑜抵達入境大廳後接受民眾熱烈歡迎。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡推廣並外銷高雄農漁產，也成功在馬來西亞簽下兩筆訂單，25日下午搭乘飛機從吉隆坡飛往新加坡，晚間7點10分韓國瑜抵達機場入境大廳，受到當地僑胞熱烈歡迎，現場聚集超過200人。



新加坡樟宜機場入境大廳25日下午5點已經擠滿熱情的韓粉跟當地僑胞，年齡層幾乎都是40歲以上的男性跟女性為主，也有一部分是年輕人，還有當地的媒體以及開直播的自媒體，現場超過200人等待韓國瑜到來，場面相當壯觀，已經移居新加坡38年的“保險業天后”陳明利也到場拿著麥克風準備迎接。



陳明利是70年代在台灣紅極一時的女星，她這次準備了帽子、墨鏡、來自不丹的九頭馬絲巾、千年靈芝準備送給韓國瑜，也幫市長夫人李佳芬準備了一條絲巾。陳明利說，一般常見的都是八頭龍，要幫韓市長多一頭，幫助她更上一層樓！”她也在現場指揮群眾練習新加坡的歡迎歌曲。



現場民眾從下午4點就在現場守候，不過韓國瑜的班機稍微延誤，直到晚間7點10分才走出入境通道，粉絲跟媒體頓時開始推擠向前搶位，把出口處擠得水洩不通，除了航警維持秩序，市府農業局長吳芳銘也伸長手臂保護韓國瑜，新聞科長范正益也將人群往後推開，留出通道給韓國瑜慢慢往出口移動。



韓國瑜看到熱情的支持者也相當親民，來者不拒跟大家問候、拍照，但是現場狀況幾乎已經失去理智，情緒相當激動，不斷的瘋狂推擠搶著拍照。



韓國瑜移動到接近出口處時才停下身子接受訪問，接過陳明利送的禮物，也有熱情韓粉準備贈送包子，大喊“包子頭！”韓國瑜看到相當開心的收下，直說包子紅到新加坡來了。媒體問這麼大陣仗接機有沒有感覺回到選舉時候，韓國瑜說，感覺就像三山造勢重現樟宜機場。