A股萬億成交　牛市是否來臨

中評社香港2月26日電／中國股市的反彈行情一发不可收拾，從2700點到一路強勢上漲逼近3000點，只用了兩個交易日。投資者的情緒已經亢奮，2015年的牛市記憶重新被喚起。



多維新聞報道，北京時間2月25日，證券股全部漲停。截止收盤，滬指報2961.28點，漲幅達5.6%。深圳成指報9134.58點，漲幅5.59%。創業板指報1536.37點，漲幅5.5%。滬深兩市成交額突破万億元人民幣（1元人民幣約合0.1496美元）。多元金融、保險、互聯網等板塊位於漲幅榜前列。中國平安、中信證券、京東方A三只個股成交額均超百億。



2月24日，華為在西班牙巴塞羅那召開新品发布會，推出旗下首款5G手機。在此事件影響下，早盤華為產業鏈相关概念股集體飆升。截至上午收盤，OLED概念股中的華映科技、國風塑業、香山股份等個股漲停，5G概念股中的夢網集团、特发信息、東方通信等個股漲停，華為概念股中的新亞制程、宜安科技等個股漲停。



僅僅計算市場相关性最高的5G、OLED、華為三大概念，所有概念股2019年市值增長就接近6，000億元。其中，京東方A年內市值增長近400億元居首，中興通訊、立訊精密和中國聯通3只股票市值增長超過200億元，東方通信、鵬鼎控股、深天馬A等多只個股市值增長超過百億元。漲幅最大的是東方通信，年內大漲167%居首。如果以2018年階段低點計算，該股不到5個月時間飆升超過8倍，成為最受益于華為概念的股票之一。



2月25日A股正式突破年线，市場迎來技術性牛市，大金融、金融科技等表現活躍，兩市極度亢奮，市場僅百余只個股下跌，成交量迅速放大，市場資金踴躍持續流入。數据顯示，截至2019年2月22日，已有多只券商股股價較2018年低位翻倍，即便除去2018年以來上市的次新券商股，股價自低位翻倍的券商股也為數不少。此外，還有一個現象是，帶有一定杠杆的分級B基金表現同樣亮眼。2月22日（星期五）分級B大面積漲停，而2月25日早間，約30只分級B漲停，其中多只追蹤券商股的分級B基金更已是連續漲停。



中信證券分析師認為，目前時間和幅度上都已經過半，A股正式進入反彈下半場：（1）中國兩會后3月中旬行情會走向分化調整，而非一蹴而就的牛市；（2）反彈期間會有波動震蕩，但不應再以熊市思維進行減倉；（3）配置應從純粹追求彈性向長期邏輯清晰的優質個股過渡——前期漲幅較小的新能源車、半導體、軍工等板塊仍然有輪動的空間，5G、養殖板塊的龍頭預計還能延續，但重點應轉移到具有進一步正反饋效應的品种（如券商）、長期成長確定性高以及在2019年盈利增速下行趨勢下有一定的抗周期性品种。各類投資者預計仍將以持倉或加倉行為為主。維持反彈將持續至中國兩會前后、上證指數繼續冲擊3000點的判斷。