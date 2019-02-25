韓國瑜抵新加坡機場　韓粉接機有如暴動

韓國瑜抵達新加坡接機現場猶如選前三山造勢重現。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜25日晚間7點10分飛抵新加坡樟宜機場，入境大廳擠滿近200人接機，群眾一路跟著韓國瑜不放，粉絲情緒激動推擠搶拍，場面混亂猶如一場暴動。連韓國瑜受訪時也說，現場感覺就像去年選舉前的“三山造勢”在漳宜機場重現。



韓國瑜25日下午結束馬來西亞吉隆坡的訪問，晚上飛抵新加坡。新加坡漳宜機場從下午4點就有接機民眾在入境大廳守候，準備好了“熱烈歡迎高雄市長韓國瑜蒞臨新加坡”紅布條，甚至貼心準備了小禮物要送給韓國瑜，而且近期最夯的“包子”也有，顯示當地支持者都很關注韓國瑜的一舉一動，雖然韓國瑜搭乘的班機延遲降落，但現場民眾仍絲毫沒有怨言，死守著卡好的位置不放。



由於接機通道被擠得水洩不通，航警都站出來維持秩序，為了避免韓國瑜出現大家推擠，移居新加坡38年的“保險業天后”陳明利也拿著麥克風呼籲“新加坡是很守秩序的，大家一定要注意安全，不要往前推擠”，再三跟群眾提醒。



韓國瑜一出通道走進入境大廳，熱情的韓粉及僑胞瘋狂向前推擠，每個人都高舉手機來拍攝韓國瑜的畫面，甚至不惜往前推擠衝撞就是要進到韓國瑜的身邊合照，在場除了隨行採訪媒體的還有當地新加坡媒體及開手機直播的自媒體，也肩負拍攝工作任務，形成一場卡位戰，不少人被敲頭或吃了不少拐子。



由於不斷推擠，高市府農業局長吳芳銘都伸長雙臂幫忙維安，航警、保全人員在韓國瑜的周圍手拉著手圍成一圈管制區，就這樣一路護衛到韓國瑜走出機場，熱情粉絲還是持續緊跟不放，一直到韓國瑜終於上了遊覽車，粉絲還是不死心持續在車旁守候，直到揮手目送韓國瑜離開後才逐漸散去。