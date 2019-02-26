快評：拱韓出戰民氣形成　316很關鍵

中評社快評／高雄市長韓國瑜25日晚抵達新加坡，數百名僑胞簇擁搶拍照，大批航警和機場人員一路圍成人牆護衛，漳宜機場這一幕，就如“三山造勢”。“韓流”勢不可擋，刮到東南亞。



新加坡的華人帶給韓國瑜振奮的心情，而台灣島內拱韓的聲音則繼續湧現，最新民調顯示韓國瑜支持度繼續領先群雄，拋離敵手。



昨天出爐的關於2020大選民調，是綠媒《美麗島電子報》所做。結果顯示，若蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人出馬，韓國瑜支持度為36.6%、柯文哲28.2%、蔡英文18.0%。柯韓差距8.4%。



有網民綜合數份民調預估，2020韓國瑜可能贏柯文哲80～100萬票。另外，中時電子報正在進行的網路投票，截至25日晚間7時許的結果是，共計10168人投票，韓國瑜獲得8953票，佔88%，柯文哲獲得757票，占7%，蔡英文獲得458票，占4%。



前國民黨“立委”蔡正元25日在臉書說，“老太陽不要再斤斤計較，什麼初選制度，省省吧！……還是乖乖徵召韓國瑜，否則小心國民黨員圍攻中央黨部！”國民黨台北市議員、文傳會副主委王鴻薇昨天對中評社說，若國民黨提名的人聲勢不如柯文哲，屆時不排除重演“換柱”場面。



從最新情勢看，國民黨內、台灣內外第一階段拱韓出戰的民氣，已經形成，這股民氣會越來越強烈。至於韓國瑜是否出戰，觀察家都相信，316很關鍵。



3月16日是台灣第二波“立委”補選的大日子，新北、台南、金門、彰化“立委”補選都將在這一天舉行，它被視為2020年台灣大選前哨戰。最新民調顯示，國民黨有機會全拿4席、民進黨有可能全軍覆沒。因為新北、台南國民黨候選人都得到韓國瑜輔選“加持”，而聲勢大漲，一旦勝出，拱韓出戰的民氣恐勢如破竹，再也無人能擋。