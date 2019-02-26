韓國瑜訪新加坡　今早當地媒體報道不多

韓國瑜出訪新加坡，不過當地報紙只有一則報道。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡推廣並外銷高雄農漁產，昨天下午搭乘飛機從吉隆坡飛往新加坡，受到韓粉跟僑胞熱烈接機歡迎，不過今早當地報紙只有一則報道，與昨早馬來西亞多家媒體報道不同。高市府今天也將跟一家通路商及一家貿易商簽約。



韓國瑜昨晚搭機抵達新加坡樟宜機場，受到近200名熱情韓粉跟僑胞熱烈的接機。而韓流實在太恐怖，韓國瑜一出現幾乎變成一場暴動，人潮不斷推擠跟團團包圍，場面失控，台灣媒體也大幅報道。



不過今天早上，新加坡當地報紙只有新加坡的“聯合早報”小篇幅的報道，並放上一張被韓粉熱烈包圍的照片，內容只有百餘字，放在07頁的新加坡版；不過聯合早報在13頁的中國版，則以台北市長柯文哲規劃下月訪美，並放在地方頭。另外一份“WORLD”報紙也關注特金會。



根據高雄市府原訂的行程，26日上午跟下午各有一場跟通路商的簽約，晚上參加晚宴，不過細節仍然是保密到家，目前為上午10點要跟新加坡商NTUC fairprice(新加坡職工總會平價合作社)舉行簽約記者會；下午3點有一場新加坡昇菘超市簽約記者會。