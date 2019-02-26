英首相推遲議會“脫歐”　反對黨：拖延時間

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／英國首相特雷莎·梅24日推遲議會下院原定27日就脫離歐洲聯盟協議的最終表決，改為最晚3月12日訴諸表決。



英國定於3月29日正式“脫歐”，距離特雷莎·梅新設最晚表決期限17天。反對黨議員指認她試圖以推遲表決方式迫使議會在她所支持的現有“脫歐”協議與“無協議脫歐”之間作選擇。



特雷莎·梅24日說，議會下院本周不會就“脫歐”事宜舉行“實質性”表決，“但我們確信這會在3月12日以前發生”。



特雷莎·梅當天搭乘飛機赴埃及城市沙姆沙伊赫、參加阿拉伯國家聯盟—歐盟峰會。她在飛機上告訴記者，需要更多時間與歐盟方面磋商“脫歐”協議，將調整協議條款，以滿足協議反對者的要求。



她說，仍有望在正式“脫歐”以前達成協議；議會下院本月27日會磋商“脫歐”事宜，舉行一些表決，但不會表決“脫歐”協議。



議會下院1月15日否決政府與歐盟現有“脫歐”協議。特雷莎·梅確信，如果能說服歐盟方面修改涉及英國與愛爾蘭邊界的“備份安排”，協議將獲得議會支持。



路透社報道，由於歐盟方面無意與英國重新談判“脫歐”協議，雙方正探討是否能添加協議附錄，以化解英方反對人士對“備份安排”的擔憂。



“備份安排”旨在避免英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭之間恢復“硬邊界”，即重新設置實體海關和邊防檢查設施。因為這一安排沒有設定期限且英方無法單方面退出，一些英國議員擔心英國將無法真正脫離歐盟。



