伊朗進行大規模軍演　成功試射反艦巡航導彈

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／伊朗媒體24日報道，伊朗一艘潛艇當天在海軍大規模演習中成功發射一枚反艦巡航導彈。



伊朗海軍22日在霍爾木茲海峽附近開始為期3天的大規模演習，代號“守衛－97”。伊朗法爾斯通訊社報道，軍演最後一天，一艘“加迪爾”級輕型潛艇發射一枚反艦巡航導彈，擊中假想敵目標，系伊朗海軍潛艇首次在軍演中成功發射反艦巡航導彈。



伊朗海軍司令侯賽因·漢扎迪本月11日告訴法爾斯通訊社，伊朗多艘“加迪爾”級潛艇和一艘國產新型“征服者”級潛艇具備發射反艦巡航導彈的能力，伊方“將在今後的軍演中展示”。他說，這艘新型“征服者”級潛艇裝配國產新一代“納斯爾”型巡航導彈。



這艘“征服者”級潛艇和“薩汗德”號驅逐艦在軍演首日亮相，系伊朗海軍正式啟用這兩艘戰艦。“沙希迪·納格迪”號驅逐艦和一艘護衛艦在軍演次日分別發射一枚國產巡航導彈並擊中目標。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，超過100艘艦艇及多架直升機參與“守衛－97”軍演，包括驅逐艦、具備發射導彈能力的艦船以及輕型和重型潛艇。



軍演覆蓋超過200萬平方公里海域，跨越霍爾木茲海峽東部、阿曼灣和印度洋北部。霍爾木茲海峽是海灣與印度洋之間的唯一通道，全球大約三分之一的海運石油從這個海峽通過。



