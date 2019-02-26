沖繩公投初步計票　日本民眾反對建美軍基地

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／就駐日美軍普天間基地搬遷爭議，日本沖繩縣積極籌備舉行一場公投。籌備進展幾經周折，公投24日如期舉行。初步計票顯示，沖繩縣多數民眾對美軍基地縣內搬遷方案投下“反對”票。



雖然公投結果不具有法律約束力，觀察人士預期日本中央政府承受壓力。沖繩縣政府近期將向日本首相安倍晉三和美國總統唐納德·特朗普正式通報公投結果。



沖繩縣公投24日上午7時開始投票，持續至傍晚。少數縣民在過去9天提前投票。



這次公投旨在讓沖繩民眾表決美軍普天間基地縣內搬遷方案。日美政府1996年商定，把美軍普天間基地在沖繩縣內換個新址，從宜野灣市搬遷到名護市邊野古，即所謂縣內搬遷方案。



公投選票上印有“贊成”“反對”“兩者皆非”三個選項，供投票者畫圈。若得票最多的選項跨過四分之一票數門檻，則沖繩縣政府必須尊重投票結果，應將結果告知日本首相安倍和美國總統特朗普。



日本共同社報道，沖繩縣大約115萬人有投票資格，四分之一的票數門檻意味著大約29萬票。根據24日當晚初步計票結果，沖繩縣多數民眾投下“反對”票。



不少縣民對美軍基地新址仍在沖繩縣內頗為憤怒，要求“要麼徹底關閉基地，要麼將它遷至縣外”。



