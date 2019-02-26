共軍打來怎麼辦？蘇貞昌：台灣民眾要有決心

蘇貞昌接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）被媒體問到如果喊“台獨”，共軍打來怎麼辦？“行政院長”蘇貞昌上午在“立法院”表示，台灣人要展現“國家”決心，但現在卻有一群失敗主義者，卻有人就是要與中國唱和、唱衰台灣，這種人最最讓台灣人民唾棄的。



蘇貞昌日前回答“立委”質詢提到，就算只剩下一把掃把都不退縮。他今天被問到如果喊“台獨”，中國大陸攻打台灣怎麼辦？他表示，希特勒的德國要打英國，當時投降主義的首相張伯倫，也是簽和平協議；日本在打中國的時候，投降主義的汪精衛也是簽署和平協議。現在中國不放棄武力要打台灣，中國國民黨主席吳敦義主張要簽和平協議，這種和平協議換來都是戰爭，犧牲的都是人民。



蘇貞昌說，只有決心要護鄉、護土、“護國”的人民，才能讓外敵不會輕啟戰爭，就像當年英國民眾，就算只有一枝掃把都要拿起來對抗，只有這種決心的人，英國才不至於投降，拯救整個歐洲，打倒希特勒。



他呼籲，台灣民眾要有決心，讓外敵不敢輕啟戰爭，讓外敵不會輕啟舉妄動，保護自己的“國家”與家人，是每一個民眾神聖權利。台灣人要展現“國家”決心，卻有一群失敗主義，卻有人就是要與中國唱和、唱衰台灣，這種人最最讓台灣人民唾棄的。