不忌憚民意　安倍執意推進駐日美軍基地搬遷

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／日本沖繩縣民眾24日在公民投票中以壓倒性票數否決駐日美軍基地“縣內搬遷”方案。沖繩縣政府25日敦促中央政府遵從民意，日本首相安倍晉三卻說，搬遷工程將如期推進，“不能再推延”。



日本防衛大臣岩屋毅25日在記者會上說：“我們希望推進（基地新址）建設，同時以禮貌和誠懇的態度向沖繩縣居民解釋（遷址必要性），尋求他們的理解。”



安倍說，對沖繩民眾24日公投時顯現對美軍基地的反感情緒，他“真誠”接受，答應繼續“盡一切努力，減輕美軍基地加諸沖繩居民的負擔”。



日本共同社報道，沖繩普天間美國海軍陸戰隊航空基地是美軍在第二次世界大戰結束至1972年占領日本沖繩縣時期的“遺產”。許多沖繩居民長期希望普天間基地遷出沖繩縣，抱怨沖繩縣土地面積占日本領土百分之一，卻容納大約4.7萬駐日美軍人員的一半以上，使縣內居民生活和生態環境承受壓力。



日美政府1996年就基地“縣內搬遷”方案達成一致，即從宜野灣市遷至名護市邊野古，招致沖繩縣政府和民眾多次抗議。



安倍告訴媒體記者，普天間基地的機場現址位於居民區，構成安全隱患，搬遷新址可以消除隱患；政府多年來與沖繩居民對話，希望取得諒解，而日美達成基地搬遷協議超過20年，“我們不能再往後拖延”。



