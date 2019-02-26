張亞中：應表揚228的“辛德勒”“何鳳山”

孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）表態爭取中國國民黨2020提名的孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中26日在記者會上宣布出版《228事件讀本》，要把228真相讓全民了解，避免“台獨”人士在228事件無限上綱，製造仇恨，並主張尋找當時在228事件中保護外省人的本省“辛德勒”與“何鳳山”，給予表揚，且白色恐怖受難者名單應重新分類。



孫文學校26日舉行“紀念228事件：面對台灣身分認同”記者會，公佈張亞中的新書《228事件讀本》，並邀請張亞中、國民黨前“立委”蔡正元、藍天行動聯盟主席武之璋出席評論228事件。張亞中主張全文如下：



一、張亞中出版新書《228事件讀本》



1947年2月27日發生在台北的緝查私菸事件，引起全台性的暴亂，史稱228事件。228事件在兩蔣時期，政策性的隱晦不談。後蔣經國時期到前李登輝時期，隨著解嚴，228非但不是禁忌，而且透過學者的呼籲、民代的力爭、“行政院”通過《228事件處理及賠償條例》，228事件的政府檔案也全部公開。



真相原本在史料公佈後應得以還原，亡者可安、生者可慰，但是這一時期卻不幸的訴諸悲情，在有意識形態學者及政治人物的官民聯合大操作之下，228事件登上了神壇，在台灣成為必須被“政治正確”解讀的事件。



如果各位到書店去看一看，所有228事件的書幾乎都有一個共同的脈絡，即228事件是國民黨外來政權殘酷的屠殺台灣人民的“大屠殺”、是“官逼民反”，近年更升級到蔣介石是元凶。蔣公銅像被毀，靈柩被潑漆，中正紀念堂要改名，都是源於228事件的解讀。



近十多年來，“台獨”人士把原本已是悲劇的228事件無限上綱，製造仇恨，誤導青年跟進；有些政治人物為了自己的意識形態與政治利益，將228事件做為鬥爭工具使用。因此，我們在228事件中，看到的總是“要求道歉、要求賠償、要找元凶”，而看不到“呼籲慈悲、呼籲寬容、呼籲自省”。



228事件已經成為“台獨”者的提款機，每一段時間就拿出來消費一下，為的是製造外省人與國民黨的原罪感，做為打倒政治奪權的工具。但是事實真是如此嗎？



我相信，唯有讓228事件的真相讓全民都了解以後，我們才能真正的不再被騙。基於此，我出版了《228事件》讀本這本書。希望透過這本書，讓有特殊政治目的的政客、學者們不要再謊言、消費、利用228事件。讓台灣的社會不要再因228事件產生認同歧異，可以祥和相處，是出版本書最大的期盼。我認為，這本書出版以後，一些政客學者再也無法利用228事件來愚昧人民了。



二、感謝台灣的“辛德勒”與“何鳳山”



戰爭殘暴的同時，必然會有一些感人，更有人性光輝的故事。1993年，一部黑白電影感動全世界，並於次年獲得第66屆奧斯卡最佳影片，它就是《辛德勒名單》。辛德勒作為一個德國納粹黨員，他不惜冒著身家性命的危險，救出了1200名猶太勞工，



至今仍鮮為人知的是，就在辛德勒救人同時，在奧地利維也納有一個中國人，頂著納粹和國內的壓力，向數以千計猶太人發放前往上海簽證，從而使他們免遭納粹殺害。這個“中國辛德勒”名叫何鳳山，而他至少救了4000多人，比辛德勒還多。

