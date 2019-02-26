蔡政府回擊朱立倫：台灣從來不是和平威脅者

府發言人張惇涵。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）針對表態參選“總統”新北市前市長朱立倫今天接受媒體專訪，“總統府”上午馬上回應，也視朱為“總統”級”。對於朱立倫批評蔡英文挑起戰爭，“總統府”發言人張惇涵表示，台灣從來不是和平的威脅。而中國或是台灣，誰是區域與國際社會安全穩定的貢獻者，誰又頻頻以武力等風勢造成對各國、對自由民主的威脅，這個答案已經是國際常識。



張惇涵表示，推動革新、捍衛主權不是對抗，而是讓“國家”往前走。蔡英文上任將近三年來，對內解決過去政府不願意面對的年金破產危機，啟動有系統的經濟、產業轉型，讓“國家”經濟回復動能；對外在兩岸及區域上，更帶領台灣成為國際社會肯定的區域穩定貢獻者，近來國際社會對台灣的努力表示肯定與支持，就是最好的證明。



張惇涵說，很訝異也很遺憾朱前市長說出與國際社會，與所有熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。但也期待朱前市長能夠回到國家的共同利益上來，善盡一個政治人物必須捍衛國家自由民主的責任。



至於在能源議題上，張惇涵表示，落實“國家”能源的結構轉型，一直是蔡政府上任後努力的重要目標。相信大家也印象深刻，“朱前市長過去也是一樣的立場”，過去在選舉期間更大聲疾呼“非核家園絕對不是口號”。



張惇涵表示，目前政府正全力推動能源結構轉型，包括再生能源的加速開發，節能科技的廣泛應用等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上進行，政府有能力也有信心，完成能源結構的順利轉型，過程中也會確保電力供應無虞。至於核四能否重啟，“經濟部”等單位在日前有都有完整說明。



張惇涵表示，“朱前市長在新北市長任內反核四”，參選“總統”時力主“非核家園”，還強調要提高火力與天然氣發電比例。現在竟然剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓我們感到訝異，相信也很難對新北市民有所交代。