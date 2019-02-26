德叫停對沙特軍售　法國抱怨“受連累”

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／法國經濟部長布魯諾·勒梅爾24日呼籲德國放寬武器出口限制，以免兩國合作的軍工項目受連累，“不但賺不到錢”，還影響歐洲聯盟內部防務合作。



勒梅爾當天接受德國《星期日世界報》採訪時說：“如果法德兩國合作製造的武器無法出口，那還有什麼用？如果你想既有效率又有競爭力，我們需要把武器出口到歐洲以外的國家。”



德國去年11月以沙特阿拉伯籍記者賈邁勒·卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內遇害一事為由，宣布不再批准對沙特的武器出口許可。德國政府同時呼籲本國軍工企業暫停履行與沙特先前簽訂的合同、暫緩交付武器。



法國官員隨後抱怨，德方這一決定使兩國合作的部分軍工項目受到牽連，一些項目不得不停止。



勒梅爾24日說，德國應該給武器出口“鬆綁”，以便兩國共同參與製造的武器能夠出口到歐盟以外的國家和地區。他說：“我們希望在這一關鍵時刻能夠與德方達成一致。”



德國總理安格拉·默克爾今年1月勸說國內反對者，德國應該放寬武器出口規定，以便與歐盟盟友共同研發武器系統、深化防務合作。



對沙特軍售在德國國內一直遭遇阻力，尤其是在沙特主導多個阿拉伯國家介入也門內戰以後。法新社報道，沙特是國際軍火市場大買家，德國以往向沙特出口的軍火多數是巡邏艇。



