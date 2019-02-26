韓國瑜與星最大超市簽約　獨賣高雄農產

韓國瑜跟新加坡商 NTUC fairprice總裁謝健平簽約。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡，中評社隨行採訪，行程第三天進入新加坡行程，高市府今天上午將跟新加坡商NTUC fairprice（新加坡職工總會平價合作社）舉行簽約記者會，由韓國瑜跟新加坡職工總會平價合作社總裁謝健平簽約，他也是新加坡國會議員。



新加坡方面指出為簽約3年，從3月1日開始，並有6個月的獨家銷售權，金額未定。



韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡推廣並外銷高雄農漁產，前兩天已經成功在馬來西亞簽下兩筆訂單，昨天下午搭乘飛機從吉隆坡飛往新加坡，高市府今天也將跟一家通路商及一家貿易商簽約，上午10點要跟新加坡商NTUC fairprice（新加坡職工總會平價合作社）舉行簽約記者會；下午3點有一場新加坡昇菘超市簽約記者會。



上午9點40分採訪團抵達新加坡西部的JEM商場內的其中一家連鎖超市FairPriceXtra，也是職總平價合作社其中一間平價超市，舉辦記者會。



市府指出，新加坡商NTUC fairprice（新加坡職工總會平價合作社）FairPrice是NTUC（National Trades Union Congress，全國職工總會）所屬的超市，是新加坡最大的連鎖超市，於新加坡已擁有146家店，也是新加坡第一家建立擁有和經營自己配送中心的超市零售商。



另外，全國職總工會（National Trades Union Congress，簡稱NTUC），新加坡職總平價合作社是由職總工會（National Trades Union Congress， NTUC）於1973年建立，目標是提供廉價商品，以平穩物價。目前職總平價合作社為新加坡最大零售商，約有300家店面，店面形式包146家括平價超市、高檔超市、加油站便利店、24小時便利商店、線上購物網站、量販店，通路廣泛。