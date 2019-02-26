胡塞武裝將啟動撤軍計劃

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／聯合國和也門知情人士24日說，也門胡塞武裝同意25日從兩座港口撤離，履行與也門政府先前達成的第一階段撤軍計劃。



多名不願公開姓名的聯合國和也門官員說，胡塞武裝將撤出塞利夫和埃薩兩座港口，退守到5公里以外的地方。



根據雙方先前達成的協議，下一步，胡塞武裝和也門政府軍將同時撤離荷台達港。荷台達市區由胡塞武裝控制，東部郊區由也門政府軍以及沙特阿拉伯主導的多國聯軍控制。



也門外交部長哈立德·耶馬尼告訴《中東報》，也門政府履行第二階段撤軍計劃、即撤離荷台達東郊以前，會先核實胡塞武裝是否完成第一階段撤軍計劃。他沒有證實胡塞武裝撤出上述兩座港口。



在聯合國觀察團牽頭設立的“重新部署協調委員會”斡旋下，也門政府和胡塞武裝代表本月中旬在荷台達談判，同意分步驟從荷台達撤軍。



根據協議，胡塞武裝和也門政府軍撤出荷台達以後，“當地政府”將管控這座港口城市。不過，協議沒有提及具體交接程序，雙方可能還會再談。



也門政府與胡塞武裝代表2018年12月上旬在瑞典首都斯德哥爾摩達成協議，涉及停火、交換俘虜、荷台達管轄等議題。雙方隨後又舉行多輪談判，就一些技術性問題達成一致。



胡塞武裝2014年奪取薩那，迫使總統阿卜杜拉布·曼蘇爾·哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特、阿拉伯聯合酋長國等國針對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動。



（來源：新華網）