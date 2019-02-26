中評社北京2月26日電／黑惡勢力是社會毒瘤，掃除黑惡勢力是民心所向。



2018年1月，以習近平同志為核心的黨中央，站在統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局的高度，立足中國特色社會主義進入新時代、“兩個一百年”奮鬥目標進入歷史交匯期的宏大視野，部署開展為期3年的掃黑除惡專項鬥爭。



回望2018，掃黑除惡專項鬥爭在全國掀起凌厲攻勢，一大批黑惡勢力被依法嚴懲，一批“保護傘”被深挖徹查。據公安部統計，一年來，全國公安機關共打掉涉黑組織1292個，惡勢力犯罪集團5593個。中央紀委國家監委官方網站公布，一年來，全國紀檢監察機關共查結涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題1.4萬起，給予黨紀政務處分1萬餘人，移送司法機關1899人。



掃除黑惡污濁，守護天朗氣清。如今，一些軟弱渙散的基層組織得到整頓治理，一些魚龍混雜的行業領域得到清理規範，社會治安環境明顯改善，廣大群眾的安全感、滿意度明顯增強。



雷霆出擊，全面發力，專項鬥爭掀起強大攻勢



把持基層政權、橫行鄉裡、欺行霸市……長期以來，在一些地方，黑惡勢力是人民群眾獲得感、幸福感、安全感的現實威脅，是污濁基層生態、危害社會秩序的重要“病菌”。



立足當前，著眼長遠，2018年1月，中共中央、國務院印發《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，特別是從“打黑除惡”到“掃黑除惡”，一字之變，彰顯此次專項鬥爭的廣度、深度、力度之前所未有。



一聲令下，雷霆出擊。一年來，全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組多次召開會議，分析形勢，研究問題，部署調度。全國掃黑辦對25起重大涉黑案件進行掛牌督辦，推動最高檢、公安部對40餘起重大涉黑案件聯合掛牌督辦。