政治巡視為央企＂把脈＂

中評社北京2月26日電／“對關鍵問題，不同意也不反對，很誤事”“有利益時上，有風險時一點不幹”……去年4月，國務院國資委黨委第六巡視組進駐中國西電集團期間，有20多名幹部在談話中集中反映本集團一名副職遇到問題繞著走。經多方查證，問題屬實。不擔當、不作為，免職！“力度真大，這樣集團發展才更有希望。”幹部職工拍手稱快。



此前，一些央企認為國資委黨委巡視是“內部”巡視，應該會“網開一面”，可去年兩輪對12家央企的巡視，讓企業轉變了認識。在這兩輪巡視期間，共發現問題356個，7名企業領導班子成員被調整和處理，其中，3名企業主要負責人、1名副職被免職，3名副職被黨內警告和嚴重警告處分。



巡視力度為何如此之大？政治巡視如何精准定位？巡視方式方法有何創新？怎麼通過巡視促進央企改革發展？帶著這些問題，記者深入國資委、央企進行調研採訪。



由表及裡，從政治高度把脈企業存在的問題



“第一次談話，我說不全面、答不翔實，反映出我履行‘一崗雙責’不到位……”在第三巡視組的檔案中，存放著一個企業副總經理於2018年4月13日向巡視組提交的上萬字談話材料，裡面條分縷析地梳理自己和企業存在的問題。



而就在3天之前，巡視組組長李志群找這位副總談話時，他還處於“無所謂”的狀態。“本子和筆都沒帶，談話提綱早就下發，可問他提綱裡的問題，卻答不上來，對自己分管的海外機構有多少個黨支部、黨員也不清楚。”談話不到15分鐘，李志群直接打斷：“你回去，按照提綱重新準備！”“一下感到，沒法糊弄。”包括這名副總在內的3名被要求重新準備談話的班子成員表示。



“政治巡視並不空泛，更不抽象，巡視的關鍵，在於通過表面問題看實質，通過下面看上面，找准‘病根’。” 國資委黨委書記、巡視工作領導小組組長郝鵬一語中的。