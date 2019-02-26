陳師孟辦藍不辦綠　孫大千：納粹黨出現江湖

孫大千直指陳師孟專“辦藍不辦綠”，如納粹黨又重現江湖。（孫大千臉書） 中評社台北2月26日電／陳師孟日前表示為扁案還原真相，證明當初換法官的確有政治干預，自己當然坐實了“辦藍不辦綠”。他還預告，會有不少“顏色鮮明”的案件陸續出籠，藍營最好先打個預防針。國民黨前“立委”孫大千26日在臉書發文表示，平反冤獄，應該不分黨派，不分顏色。陳師孟因仇恨而蒙蔽了理智，不就是一個披著“監委”羊皮”的“政治惡狼”嗎？“納粹黨”又重現江湖了嗎？





孫大千臉書全文如下：



這難道是“納粹黨”又重現江湖了嗎？



首先，按照陳師孟的邏輯，只有“藍的”才會做出傷天害理的壞事，“綠的”都是遭人陷害，沈冤待雪。這簡直就是當年德國納粹的翻版，只要意識形態不同，非我族類，就要追殺到底，不是嗎？



其次，當年的“扁案”不只在台灣經過司法程序的判決，甚至在美國也做出類似的認定，那麼陳師孟要不要揮舞著復仇的大刀，也到美國華府去掀起另一波腥風血雨呢？



再說，平反冤獄，應該不分黨派，不分顏色。“監察委員”如果帶著有色的眼鏡，甚至揚言“辦藍不辦綠”，這不是變相鼓勵各政黨在執政後，全面進行秋後算帳，江湖仇殺嗎？綠營執政。“藍丁丁”遭殃，藍營掌權，“綠丁丁”倒楣。冤冤相報又何時了呢？



因為一顆仇恨的心，而蒙蔽了理智的雙眼，陳師孟不是就成為另外一個披著“監委”羊皮”的“政治惡狼”嗎？