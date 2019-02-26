農業農村部：與企業交往可有交集不可有交易

中評社北京2月26日電／近日，中央紀委國家監委駐農業農村部紀檢監察組組長、農業農村部黨組成員吳清海出席農業農村部2019年全面從嚴治黨工作會議並講話，在肯定農業農村部2018年堅持和加強黨的全面領導，全面從嚴治黨各項工作扎實推進，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得新成效的同時，重點指出農業農村部系統仍有一些人不收斂不收手，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，全面從嚴治黨依然任重道遠。吳清海結合2018年農業農村部系統發生的典型違紀違法案例和突出表現，深入分析了農業農村部全面從嚴治黨的形勢，對農業農村部各級黨組織和全體黨員幹部提出“五個擺進去”要求。



以政治建設為統領，在堅決落實中央重大決策部署上把自己擺進去，堅決做到“兩個維護”，確保緊跟黨中央，步調一致、行動統一。農業農村部系統各級黨組織和黨員幹部絕不能在政治上犯糊塗，一定要把握政治方向、堅守政治立場、堅持政治原則，嚴明政治紀律和政治規矩，忠誠履職盡責。必須把習近平總書記關於“三農”工作的重要論述、重要批示內化於心、外化於行，轉化為高度的思想認同和行動自覺，轉化為具體政策，落實到具體工作。要堅定不移、不打折扣地組織實施好鄉村振興戰略，貫徹落實好中央農村工作會議精神，組織開展好脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改、“大棚房”清理整治、非洲豬瘟防控、農村人居環境整治等各項重點工作。



弘揚優良作風，在馳而不息糾“四風”上把自己擺進去，鞏固拓展落實中央八項規定精神成果。農業農村部系統各級黨組織和黨員幹部要深刻認識刹住“四風”的重要性，強化制度執行，壓緊壓實落實責任。在力戒形式主義和官僚主義方面，要認真對照部系統10個形式主義、官僚主義傾向性問題，刀刃向內，深刻自查自糾。



堅持以人民為中心，在構建親清新型政商關係中把自己擺進去，自覺維護好群眾切身利益。農業農村部系統公職人員在與企業交往和處理政商關係時，必須牢記立黨為公、執政為民，把握好交往的分寸。工作可以有“交集”，但不能有“交換”或“交易”。



堅守底線思維，在嚴守黨紀國法中把自己擺進去，不斷鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利。農業農村部系統廣大幹部職工，一方面要堅守黨的“六大紀律”底線，另一方面務必要依法行政、依法用權，決不可褻瀆權力、失職瀆職。對部系統發生的違紀甚至涉嫌犯罪事件，要高度重視、深刻反思、引以為戒。