A股顯牛氣　成交破萬億

A股昨日暴漲，行情顯示屏重現久違的“紅海”，股民大受鼓動。法新社 中評社香港2月26日電／憧憬中美貿易和解，滬指飆5.6%進技術牛市。



香港文匯報報道，第七輪中美經貿高級別磋商取得實質進展，加上投資者憧憬全國兩會持續釋放政策利好，A股昨日放量暴漲，滬深三大股指均大升逾5%，上證綜指狂飆5.6%後，一舉站上2，900點整數關口。自1月4日低點反彈以來，滬綜指累升幅20%，跟隨深成指和創業板指腳步，邁入“技術性牛市”，直接受益“牛市”的42隻券商股全線封漲停。兩市成交則是3年多以來首度突破萬億元（人民幣，下同）大關。



近期市場連續攀升，投資者本就情緒高昂，貿易糾紛暫時無虞，人民幣匯率走強，更令市場激情澎湃。昨日早間，滬綜指、深成指與創業板指分別跳空高開1.22%、1.78%和2.13%，開市後毫無懸念快速上攻，滬指“輕取”2，900點整數關口。華為發佈5G可摺疊手機，相關板塊隨之起舞，進一步刺激大市表現。



截至收市，滬綜指報2，961點，漲157點或5.6%；深成指報9，134點，漲483點或5.59%；創業板指報1，536點，漲80點或5.5%。 賺錢效應令人氣驟增，兩市共成交10，405億元，較上周五放量七成，更是2015年11月以來，首次突破久違的萬億大關。 其中，滬市成交錄得4，660億元。



深成指更癲 今年累升26%



2019年A股牛冠全球，截至昨日滬綜指累計飆升了18.74%，自今年低位也反彈20.1%，深成指、創業板指升幅更達26.17%和22.86%。滬綜指自今年1月4日的低點24，40.91點，迄今反彈超過20%，進入“技術性牛市”。“技術性牛市”一詞為美國華爾街所創，一般是指中短期內上漲超過20%，此時市場活躍度通常會有較大提升，而一些看指標、圖形的技術派投資者，亦會加快入場。



42隻券商股全線漲停



若牛市果然在望，券商股自當最為受益，上周五暴漲9.9%已經驚人，昨日42隻券商股全線狂奔至漲停；保險、多元金融板塊亦拉升超9%；連權重股雲集的銀行板塊，都大漲了8%。緊隨其後的有色金屬、軟件服務、電子信息板塊升超6%； 農牧飼漁、工藝商品、化肥、釀酒、食品飲料行業墊底，但漲幅均逾3%。受華為發佈5G可摺疊屏手機消息推動，柔性屏和5G概念股集體走強，京東方A等漲停。



招商證券指出，在4月中旬的一季報業績預告之前，A股沒有明顯風險點，可能演變成典型的資金驅動和自我強化邏輯。但也需要關注核心指標股的異動，不排除指數過快上漲，引發部分“國家重要持股機構”減倉。



申萬宏源亦提醒，春季行情正處於“最好的時候”，市場集中反映樂觀預期，兌現強動量效應，然而“羅馬不是一天建成”的，即便是牛市也要一波一波做，市場在當前位置絕塵而去的概率很小，最好等待判斷牛熊分界的關鍵信號。



傳散戶證券行打架爭開戶



不過，眼下分析師仍是看多者眾，牛市論再佔上風。有機構還呼籲，市場歷史性機會或已拉開，投資者要“擼起袖子加油賺”。受到行情鼓動的散戶，又開始蠢蠢欲動，跑步入場。網傳某證券營業所因有投資者迫不及待插隊開戶，還引發了打架事件。



針對近日市場反映場外配資有所抬頭的事宜，中國證監會昨晚在網站發布答記者問稱，已注意到近期有關場外配資的報道增多，要求證券公司嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控，認真做好技術系統安全防護。