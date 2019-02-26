美國報稅季防郵件釣魚　警察呼籲使用新郵筒

111分局新郵筒。取自推特。 中評社北京2月26日電／據美國《世界日報》報道，“郵件釣魚”（Mail Fishing）案去年起在美國紐約皇后區頻發，華裔居民眾多的貝賽111分局轄區是多發地之一；局長霍爾（John Hall）表示，隨著警方加強打擊力度，以及開始進行的郵筒更新，轄區內郵件釣魚案近期有所減少，但不法分子有可能在報稅季再次出動伺機作案，提醒民眾郵寄支票時盡量到郵局投遞，或者選擇安全性更好的新郵筒。



霍爾表示，從1月25日至2月14日，轄區內又有四個郵筒發生了郵件釣魚案，包括1月25日在貝賽38大道夾弗朗西斯劉易斯大道（Francis Lewis Blvd。）的郵筒，受害人損失2000餘元；2月5日在32大道夾弗朗西斯劉易斯大道以及203街夾北方大道的郵筒，兩名受害人共損失近4000元；以及14日在194街夾北方大道的郵筒。



包括法拉盛、貝賽在內的皇后區東北部去年頻發郵件釣魚案，111分局轄區從今年初開始進行郵筒更新，轄區內206個郵筒會全部陸續更換成安全性更高的新郵筒，橡園（Oakland Gardens）和小頸（Little Neck）的郵筒已更換完畢。



美國郵政服務（USPS）發言人哈里斯（Donna Harris）表示，新郵筒的郵件投擲口更小，只有八分之三吋，可以有效防止郵件釣魚。



霍爾表示，警方會繼續全力打擊信件盜竊案，建議民眾經常檢查自己的銀行賬戶，特別是寄出支票後，一旦發現異常，立即與銀行聯繫並報警，也呼籲民眾若發現郵筒周圍有可疑人士，馬上撥打911。



（來源：中國僑網）