外資趁高離場　防牛市有詐

中評社香港2月26日電／A股雖然大升，但值得注意的是，互聯互通北向資金昨日突然逆轉。據統計，外資通過陸股通淨賣出7.16億元（人民幣，下同），終結連續18日淨流入狀態。華安證券財富管理中心上海副總經理、首席投資顧問石建軍接受香港文匯報訪問時分析，這說明秉持價值投資、中線投資的北上資金，已經對A股市場過快、過猛的上漲有所顧慮，“對行情不能頭腦發熱，像今天這樣搞法，堅持不了多久。”



牛市兩條件未達標



香港文匯報報道，石建軍強調，所謂“技術性牛市”純粹是誤導和扯淡，“在真正的技術分析理論體系的用語中沒有這種說法。”事實上，在A股歷史上的確有數次漲幅巨大的回升，但卻不是真正進入牛市。他舉例，滬綜指曾在2007年觸及6，124點，然後猛跌至1，664點，重挫近5，000點，此後又自1，664點反彈至3，478點，升幅超過100%，若按“技術性牛市”的說法，彼時就屬於所謂的“牛市”了。但事實證明，此後A股最終又用了超過4年的熊市調整，才進入真正的牛市進程，“所謂牛市並不是看20%漲跌，而是看它的波段屬性。如果未來仍有明顯下跌，就談不上牛市。”



“指數一旦向2，900或者3，000點方向反彈，一定會有市場輿論叫嚷牛市來了。”石建軍說，牛市的基礎無外乎兩類：一類是業績增長型，一類是資金推動型，但目前A股均不符合。



“現階段大部分企業都處在業績增長階段嗎？如果是，中央也不會提示要提防經濟下行風險了。那麼資金推動型呢？減稅降費，定向降準，政策上的確比去年強力降槓桿溫和許多，但M1連續12個月從去年的8%，逐月下降到上月的不到1%；M2始終維持在8%，且高層始終強調，信貸的重點必須放在實體經濟上。”



2019是“熊牛過渡”年



石建軍堅持認為，這波行情是中期反彈，2019年只是“熊牛過渡”的年份，真正意義上的牛市進程要“到明年再說”，即便短期內滬指上行至3，000點，上方也佈滿中期“雷區”，阻力重重。在他看來，中美貿易糾紛現在得到明顯緩解，但畢竟還沒有完全解決，若未來無法進一步達成協議，相關風險變成“灰犀牛”也不是不可能，屆時股市也會體現出來。此外還需考慮到不少上市公司的年報不盡人意，科創板何時推出也存在懸念。



瑞銀料短期內調整



今年以來，外資持續流入令投資者振奮，亦被視為A股走牛的力證。但瑞銀證券中國首席策略分析師高挺昨日發佈報告稱，“跟隨外資”策略本身也有風險。事實上，去年的大規模外資淨流入（2，940億元）仍不足以使市場止跌，且境外投資者對基本面更敏感，不能徹底排除在當前宏觀環境下資金淨流入因企業盈利數據疲軟而暫停的風險。他預計短期內市場將出現盤整。