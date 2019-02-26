預測：美國經濟即將衰退　關稅政策推高通脹

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／美國一項最新調查顯示，超過四分之三的商業經濟分析師預測，美國經濟最遲2021年陷入衰退。



美國全國商業經濟協會25日發布上述調查結果，10%的調查對象認為美國經濟衰退將從今年開始；42%預測美國經濟明年陷入衰退；25%預測衰退從2021年開始。



其餘調查對象認為美國經濟衰退將晚於2021年，或者未發表意見。



上述調查1月30日至2月8日以將近300名協會會員為對象。



圍繞美國聯邦儲備委員會“縮表”進程，全國商業經濟協會會員顯現意見分歧。問及美聯儲加息的影響，五分之一回答沒有看到影響；五分之一認為美聯儲將再加息25個基點；五分之一認為美聯儲將再加息50個基點或更多；其餘調查對象回答不知道或者沒有回答。



23%的調查對象預測，美聯儲開始降息前，聯邦基金利率將上調至3%。11%認為，美聯儲下一步利率舉措將偏寬鬆。



大多數全國商業經濟協會會員對美國政府現行貿易政策表達擔憂。36%認為，現行關稅如果維持不變，將抹去2019年國內生產總值（GDP）增速25個基點；26%認為這對GPD增速的拖累將達50個基點；15%預測拖累作用超過50個基點。



會員們同時預測，美國政府現行關稅今年將推升通貨膨脹率。



美國波士頓咨詢公司今年1月發布的調查結果顯示，73%的調查對象預期美國經濟今後兩年將陷入衰退。2017年一項調查中，這一數字為53%。



持有悲觀預期的投資者中，將近三分之二擔憂股票價格過高，而將近半數擔憂利率水平會繼續調漲。



美國摩根大通銀行去年4月一項調查顯示，大約四分之三超高淨值投資者預測，美國經濟2020年將陷入衰退。在上述預測經濟衰退的調查對象中，大約五分之一認為衰退將從2019年開始；半數推測從2020年開始。



（來源：新華網）