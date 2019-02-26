蘇貞昌：有人侵害家園絕對戰到最後一兵一卒

蘇貞昌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月26日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”蘇貞昌今天上午在“立法院”院會總質詢時表示，他引用英國前首相邱吉爾的話表達保衛家園的決心，不是只有他這麼講，中國國民黨總裁蔣介石抗日時也曾說過“一寸山河一寸海，十萬青年十萬軍”，也是代表不投降。



“立法院”上午召開院會對“行政院長”蘇貞昌進行施政總質詢，國民黨“立委”徐志榮質疑蘇貞昌22日引用英國前首相邱吉爾的說法有鼓勵戰爭的意思，建議蘇能改口說希望和平不希望戰爭，否則有為民調支持度不好的蔡英文輔選之意。



由於徐志榮是苗栗客家人，因此蘇貞昌還用客家話說“我愛“中華民國”，我愛台灣”，並欽佩客家人保鄉衛國的硬頸精神，徐志榮也在質詢之初送上兩顆包子來緩和質詢的緊張氣氛，但徐送包子的動作太突然，蘇貞昌接下包子後立即由議場人員取走，許多媒體都來不及拍攝。



蘇貞昌表示，其實他最期待和平的，全世界和善的人民都期待和平，只有極權、黷武的國家才鼓勵戰爭而且發動戰爭，而且不排除動武；全世界真正勇敢的人民，都是不對人動武，但有人侵害家園時，絕對戰到最後一兵一卒。



蘇貞昌指出，引用邱吉爾的說法也不是只有他一個人這麼講，如果引用國民黨總裁蔣介石抗日時說“一寸山河一寸海，十萬青年十萬軍”也是不投降，只有投降主義，像汪精衛才鼓勵簽和平協議，像英國首相張伯倫才簽和平協議，簽的後果都是更多戰爭，更多人民失望，今天很遺憾，國民黨主席吳敦義公開說要簽和平協議，這是他最不能接受的。



蘇貞昌說，正是因為要和平，所以絕對告訴想進攻台灣的敵人，他為和平絕對做好應戰的準備，也就是侵犯絕對要付出代價，如果蔡英文講明立場是為了選舉，可見絕大多數選民都認同蔡英文講的話，代表這才有選票。



蘇貞昌表示，一定要讓全世界的人、尤其想武力攻台的人知道絕對會付出代價，這不是只有台灣這樣，像新加坡強調和平的國家，星國領導人都說想吃掉新加坡會有“毒蝎計劃”，意即要付出慘痛代價。