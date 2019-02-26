“減負三十條”：條條落實差點啥

中評社北京2月26日電／2018年末，由教育部等九部門聯合印發、號稱史上最嚴減負令的《中小學生減負措施》（以下簡稱“減負三十條”）重磅出台，劍指中小學課業負擔重這一痼疾，對校內、校外、家庭、政府四方面減負工作全面明確責任並提出要求。



在全民教育焦慮的當下，“減負三十條”能否改變學生“書包越來越重，眼鏡越來越厚”現狀？能否破解“校內減下來，校外加上來”的尷尬局面？



校內減負仍有難點



30條政策中，第1條到第12條強調“規範學校辦學行為”，提出嚴格依照課標教學、均衡編班配置師資、嚴控書面作業總量等12方面內容。重申了杜絕“非零起點”教學、小學一二年級不布置書面家庭作業、不得給家長布置作業或讓家長代為評改作業、確保學生每天鍛煉1小時等要求。



半月談記者在廣東、遼寧、湖北等省份採訪了解到，近年來，教育部門多次下發減負令，校內減負形勢向好。如義務教育階段的中小學減少作業布置、減少考試、學生每天“陽光一小時”等政策在各地絕大部分小學得到落實。但在中學階段，因面臨升學壓力，學校其他課程為主科“讓路”、學校持續開展晚自習補課等現象仍屢見不鮮。



除此之外，政策第2條中的杜絕“非零起點”教學、第3條嚴禁設立“重點班”“快慢班”以及第7條採取等級評價方式等，成為落實的難點。



“期末考試，部分中小學校已經以等級評價的方式公布考試成績，但仍然有少數學校公布了排名和分數，還有的學校表面上不公布分數，實際上要求家長下載App查分查排名查試卷。”一名家長說。孩子讀初二的周女士反映，班上每周都有大小考，考完後老師按成績排名給孩子安排座位。“因為成績不理想，我的兒子總是坐在最後兩排。”