物聯網＋人工智能助力“智慧水利”

中評社北京2月26日電／“2019智慧水行業創新發展論壇”近日在北京召開。水利部、應急管理部有關部門負責人，流域機構、省、市、縣等水行政主管部門有關負責人，水利科研院所、水務企業、互聯網企業代表等400餘人出席論壇。論壇同時通過網絡面向社會同步直播，累計28000餘人關注和評論互動。



論壇以“擁抱物聯網＋人工智能助力水行業數字化轉型”為主題，與會領導和專家通過主旨報告、交流探討等形式，對創新技術發展的理念、物聯網＋人工智能技術與水行業融合的發展趨勢、路徑等問題交流觀點、發表見解。



近年來，水利部門充分利用現代技術手段，大力推動傳統水利向現代水利、智慧水利轉變：在網絡安全與信息化方面，編制完成《水利業務需求分析報告》《智慧水利總體方案》，並利用衛星遙感、大數據技術支撐河湖“清四亂”、水利監管等工作。今年，水利部將著重抓好智慧水利頂層設計，強化新一代信息技術與水利業務的深度融合，加快信息化基礎設施升級改造，強化行業監管信息支撐。



與會專家一致認為：在數字經濟時代，需要從政府和產業的角度重新認知和定位水行業的價值；物聯網和人工智能等新一代數字化技術及其產業化應用已經逐步成熟，能夠幫助水行業數字化轉型，創造可體驗的價值；需要創新投資建設運營模式，為水行業數字化轉型帶來市場化的資金，解決資金來源困難的問題，為水行業的可持續發展帶來全新途徑。



本次論壇進一步揭示了新興技術與水安全、水環境、水生態等領域的機遇與挑戰，勾勒人工智能、物聯網與水行業融合的實踐與前景，從理念、技術、管理方面推動智慧水利建設，統籌提升智慧化管理和服務水平，對水利行業“強監管、補短板”發揮積極作用。



（來源：新華網）