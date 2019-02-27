中評兩會專訪：許沛談“兩制”台灣方案

台灣省人大代表、全國台聯第十屆理事會副會長、台盟重慶市委專職副主委許沛（中評社圖片） 中評社北京2月27日電（記者 李娜）台灣省人大代表、全國台聯第十屆理事會副會長、台盟重慶市委專職副主委許沛在全國兩會前夕接受中評社採訪時談到，如果說運用“一國兩制”解決香港問題是“求大同，存大異”的話，那麼運用“一國兩制”解決台灣問題，那就是“求更大的同，存更大的異”。所謂“求更大的同”就是說只要兩岸實現和平統一，關於國家統一的標準可以更加寬鬆。所謂“存更大的異”就是說台灣在更多的問題上可以採取不同的制度和政策，在更多方面可以與大陸不一致。



她表示，兩岸統一的最佳方案就是“一國兩制”。統一後，台灣人民與大陸人民一道成為國家的主人，共享中國的主權和尊榮，從中華崛起當中獲得好處。台灣可以繼續保留軍隊。這是全世界都沒有的對國家統一最寬鬆的定義。在外交方面，兩岸可以協商台灣地區在國際上與其地位相適應的活動空間。在名稱方面，2005年全國人大通過的《反分裂國家法》沒有冠以“中華人民共和國”的名稱，這為未來兩岸協商預留了足夠的空間，顯示了大陸的極大誠意。



許沛指出，隨著兩岸形勢的變化，隨著中央對台工作新思想新理念新戰略的確立，有必要繼續探索與闡釋和平統一與“一國兩制”之間的關係、豐富“一國”與“兩制”的內涵，對一些重要的概念，該堅持的堅持，該充實豐滿的作出調整或重新進行規範，重點是大陸主動、自覺進行理論與論述的創新，通過話語權與標準的制定，使兩岸逐漸實現實質意義上的統一，進而完成形式上的統一。



同時，對台灣民眾來說，堅持和平統一、“一國兩制”，這是大陸對台灣民眾、台灣當局釋放的最大善意與誠意。兩岸能和平統一，是兩岸人民最大的福祉，統一後實施“一國兩制”是對台灣人民對自己生活方式選擇權的尊重與關懷，這才是真正的以民為本，將人民利益放在心上的表現。



許沛表示，40年來兩岸關係和平發展的經驗表明，只有兩岸關係好，台灣才能真的好。兩岸關係必須回到“九二共識”的正確軌道上來，台灣的明天才會更加美好。



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