外交部開展全球推介活動　首場聚焦山西

（圖片來源：人民網） 中評社北京2月26日電／2月25日，外交部在藍廳舉辦2019年首場全球推介活動，主題為“新時代的中國：山西新轉型 共享新未來”。國務委員兼外交部長王毅出席並致辭，山西省委書記駱惠寧、省長樓陽生分別講話和推介，外國駐華使節代表應邀發言並與來賓互動交流。



王毅在致辭中表示，作為中國著名的歷史文化大省，山西旅遊資源豐富享譽中外。作為能源大省，山西被譽為支撐新中國發展的脊梁。十八大以來，山西與時俱進，邁上了轉型發展的新征程。在習近平總書記的親自關心下，山西大力推動綠色轉型，打造新興產業集群，構建起多元支撐的現代產業體系，古老的三晉大地正在煥發勃勃生機，展現光明未來。



王毅在致辭中也表示，2019年的世界，既孕育著希望，也面臨著挑戰。今天開始的這一周，備受國際社會關注。朝美兩國最高領導人第二次會晤即將進行，有望在推進半島無核化、建立半島和平機制上邁出新步伐。中美經貿問題磋商剛剛取得了實質性進展，為中美關係的穩定和全球經濟發展提供了正面預期。當然，當今世界還有很多地區並不安寧，國際關係的基本準則正在受到衝擊和損害。新的一年，中國將在習近平外交思想指引下，繼承弘揚建國70年來的外交優良傳統，與各國一道，共同維護世界的和平穩定。



駱惠寧在致辭中表示，近年來，山西以建設國家資源型經濟轉型示範區、打造全國能源革命排頭兵、構建內陸地區對外開放新高地為主要目標，開啟了新的經濟轉型發展歷程。目前，山西的新轉型正呈現出強勁的態勢，取得了積極成效。思想觀念、產業結構、發展動能、生產生活方式都在發生積極轉變。2018年，山西經濟總量、財政收入和企業利潤增速均高於全國水平，城鄉居民收入增幅高於經濟增長幅度。更可喜的是，煤炭增加值占工業比重明顯下降，新興產業比重快速提升，“一煤獨大”的格局正在改變。此外，山西的新轉型正有力地帶動著山西的對外開放。走出去、引進來步伐進一步加快。未來，山西將進一步融入“一帶一路”建設，加強與世界各國的經濟往來和合作共贏，進一步加大對外開放平台和環境建設，使山西成為投資興業的熱土，向世界講好山西故事。



