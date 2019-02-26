期待“網約護士”帶來健康紅利

中評社北京2月26日電／如今，手機在手，不僅可以購物、叫車，還將可以預約護士上門護理。不久前，國家衛健委發布《“互聯網＋護理服務”試點工作方案》，確定在北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等6省市開始試點。此舉有望大大方便人們的生活。



“網約護士”從設想走向現實，有助於為患者尤其是老年人提供更多便利。目前，中國60歲以上老年人口達到2.4億人，需要長期護理的失能、半失能老年人達到4000萬人。以往，腿腳不便的患者、老人去醫院是一個巨大的工程，全家上陣，抬輪椅上下樓，幫著排隊掛號、繳費，勞心勞力。而很多時候去醫院，可能只是做簡單護理，處理創面、換針頭等。如果有護士上門護理，對於患者以及家屬來說，將大大減輕負擔。對於一些不願意住院的癌症晚期患者、高齡失能老人，專業的安寧療護服務還可以減少疼痛，提高生活質量，延長生存時間。



從已有的試點經驗和各方反應來看，人們對護士上門護理的需求比較強烈。一些企業通過手機應用平台在北京、上海、成都、西安等地開展護士上門護理服務，也有一些醫院、社區衛生服務機構開展上門護理服務，受到廣泛歡迎，一些服務項目購買次數達到幾萬次。在這一過程中，有3個問題比較受關注。首先是醫療安全。按照現有規定，醫療護理應該在醫療機構內開展，醫、護、藥服務協同配合，確保服務效果以及醫療風險可控。如果上門開展護理服務，如何得到其他醫療服務的協同配合保障，以減少風險？其次，上門護士的人身安全如何保障？最後，有經驗的護士都在醫療機構內執業，護士總體人數短缺，工作也比較繁重，如何讓有經驗的護士從原有繁重工作中抽身，並願意上門提供服務？這些問題，有賴於在未來的試點工作中進行探索，將成功的試點經驗及時推廣。



“探索適合中國國情的‘互聯網＋護理服務’的管理制度、服務模式、服務規範以及運行機制等”，試點工作方案提出的這一工作目標，勾畫了“網約護士”的未來。試點工作方案的出台，回答了此前實踐中的一些焦點問題，給了人們一顆定心丸。比如將服務提供方明確為已具備家庭病床、巡診等服務方式的實體醫療機構，上門護理服務項目僅限於一些風險較低、操作簡單的項目，服務對象主要為高齡或失能老年人、康復期患者和終末期患者等行動不便的人群。也就是說，護理服務得到實體醫療機構的支持，患者資格認定、護士人身保障均有所依托。劃定服務範圍，依托實體醫療機構的保障體系，釐清護士、平台、患者三方責任，有助於壘砌“防火墻”，堵住安全漏洞。